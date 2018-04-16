Bloomberg: для цен на нефть не так страшен удар по Сирии, как санкции против России и Ирана

Учитывая, что Сирия с начала гражданской войны не экспортирует нефть, авиаудары западных стран вряд ли серьёзно скажутся на нефтяных котировках, пишет Bloomberg. В свою очередь, цены на нефть могут сильно вырасти, если США примут новые санкции против России и Ирана, тем более если они будут направлены против конкретных компаний, отмечает автор статьи.

Рост напряжённости на Ближнем Востоке уже вызвал подъём цен на нефть, и они могут стать ещё выше, пишет журналист Bloomberg Джулиан Ли. Однако, чтобы цены на самом деле серьёзно выросли, США должны предпринять шаги против ключевых сторонников Сирии: России и Ирана.

С самого начала гражданской войны Сирия не экспортирует нефть, а, наоборот, поставляет её из Ирана. Поэтому удары по Сирии и не могут принести какого-либо ущерба нефтяным поставкам. Однако Дональд Трамп подумывает о санкциях в адрес Ирана и недавно ввёл новые меры против россиян.

Впрочем, они, наоборот, укрепили российский нефтегазовый сектор: доходы от экспорта нефти выросли, а в рублёвом эквиваленте баррель нефти стал на 14% дороже. Издержки нефтедобывающих предприятий уменьшились из-за обесценивания рубля, поэтому и не удивительно, что они укрепили свои позиции.

«Вопрос в том, будет ли такая удача долгой. Путин может посчитать, что запрет на ведение бизнеса с российскими нефтяными компаниями принесёт мировым нефтяным рынкам слишком большой разлад, чтобы переживать по этому поводу. И он может быть прав», — пишет автор статьи.

Россия экспортирует в день больше нефти и нефтепродуктов, чем любая другая страна, за исключением Саудовской Аравии. И четверть чистой нефти идёт в Китай. Санкции против российского нефтяного сектора пока не повлияли на текущее производство, а затронули лишь инвестиции в будущую добычу и разработку новых месторождений.

Однако новые меры всегда могут быть приняты не против совместных проектов, против конкретной компании или групп компаний. Как предполагает автор статьи, наиболее вероятный кандидат для этого «Роснефть». Хотя её может спасти то, что она поставляет по-настоящему большие объёмы нефти на рынок и что почти 40% её акций принадлежат иностранным компаниям.

И всё же вариант введения санкций против российских нефтяных компаний нельзя сбрасывать со счетов. Если их введут в скором времени, то момент получится не очень хорошим для этого. Поставки нефти сократились по инициативе ОПЕК, из-за проблем у Венесуэлы и сокращения добычи в Мексике. «Хорошие новости, если вы — Саудовская Аравия или добываете сланцевую нефть. Плохие новости, если вы — водитель, развивающаяся страна, которая импортирует нефть, или просто кто-либо ещё. Я вот на выходных смажу цепь своего велосипеда», — пишет журналист Bloomberg.