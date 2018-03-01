Bloomberg: из-за антироссийских санкций ExxonMobil решила выйти из совместных с «Роснефтью» проектов

Американская корпорация ExxonMobil заявила, что выходит из совместных с «Роснефтью» проектов из-за международных санкций против энергетического сектора России, которые парализовали исторический проект по бурению скважин, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт компании.

ExxonMobil приняла это решение ещё в конце прошлого года, когда США ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы.

«Корпорация ожидает, что официально начнёт выход (из проектов с «Роснефтью». — ИноТВ) в 2018 году», — сообщает ExxonMobil.

Заключённая в 2013 году сделка с «Роснефтью», предполагавшая работы на земле и в море по поиску новых месторождений от Чёрного моря до Арктики, стала главным достижением Рекса Тиллерсона, который возглавлял ExxonMobil в течение 11 лет, а ныне занимает пост госсекретаря США.

«Владимир Путин лично дал добро на эту договорённость, которая предусматривала десятки лет освоения ряда самых богатых и нетронутых месторождений», — пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, проблемы у проекта начались почти с самого начала. В 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против России за вмешательство в дела Украины. В прошлом году ограничительные меры были ужесточены после того, как Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Рекс Тиллерсон, покинув пост главы ExxonMobil, стал в администрации Трампа госсекретарём США. Однако его «российское наследие» продолжило преследовать компанию и после его ухода в политику. В 2017 году американский Минфин оштрафовал корпорацию на $2 млн за «вопиющее» нарушение санкций, конкретно — за контракты с находящимся под санкциями главой «Роснефти» Игорем Сечиным.