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Bloomberg: из-за антироссийских санкций ExxonMobil решила выйти из совместных с «Роснефтью» проектов

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Компания ExxonMobil сообщила о выходе из совместных проектов с российской «Роснефтью», пишет Bloomberg. Как поясняет издание, американская корпорация решилась на этот шаг из-за действующих против российского энергетического сектора санкций США и Евросоюза.
Bloomberg: из-за антироссийских санкций ExxonMobil решила выйти из совместных с «Роснефтью» проектов
Reuters
Американская корпорация ExxonMobil заявила, что выходит из совместных с «Роснефтью» проектов из-за международных санкций против энергетического сектора России, которые парализовали исторический проект по бурению скважин, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт компании.
 
ExxonMobil приняла это решение ещё в конце прошлого года, когда США ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Москвы.
 
«Корпорация ожидает, что официально начнёт выход (из проектов с «Роснефтью». — ИноТВ) в 2018 году», — сообщает ExxonMobil.
 
Заключённая в 2013 году сделка с «Роснефтью», предполагавшая работы на земле и в море по поиску новых месторождений от Чёрного моря до Арктики, стала главным достижением Рекса Тиллерсона, который возглавлял ExxonMobil в течение 11 лет, а ныне занимает пост госсекретаря США.
 
«Владимир Путин лично дал добро на эту договорённость, которая предусматривала десятки лет освоения ряда самых богатых и нетронутых месторождений», — пишет Bloomberg.
 
Как отмечает издание, проблемы у проекта начались почти с самого начала. В 2014 году США и Евросоюз ввели санкции против России за вмешательство в дела Украины. В прошлом году ограничительные меры были ужесточены после того, как Москву обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
 
Рекс Тиллерсон, покинув пост главы ExxonMobil, стал в администрации Трампа госсекретарём США. Однако его «российское наследие» продолжило преследовать компанию и после его ухода в политику. В 2017 году американский Минфин оштрафовал корпорацию на $2 млн за «вопиющее» нарушение санкций, конкретно — за контракты с находящимся под санкциями главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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