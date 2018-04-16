Welt: новый «шантаж» США ничего не даст — давить на русских бесполезно

Российское руководство вряд ли обрадуется новым санкциям США, передаёт телеканал Welt. Впрочем, по мнению корреспондента Кристофа Ваннера, очередными штрафными мерами против Москвы Вашингтон всё равно ничего не добьётся. Как показали последние годы, Россия не позволяет себя шантажировать и не меняет своего внешнеполитического курса, когда на неё давят, подчёркивает немецкий журналист.

Кристоф, недавно стало известно, что против России и в первую очередь против российских фирм, которые на дружеской ноге с Сирией, введут новые санкции. В Кремле всему этому вряд ли обрадуются.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Конечно же, нет, Томас. Понятное дело, что это никого не обрадует. Тем не менее я должен отметить, что санкции, которые ранее ввели против России, ничего не дали. Ничего не удастся добиться и при помощи новых. А всё потому, что Россия не позволяет себя шантажировать и не меняет своего внешнеполитического курса, когда на неё давят.

Договориться с Россией получится только при помощи дипломатии, причём это должны быть переговоры на равных началах. Необходимо также понимать, насколько важны для русских их сферы влияния. Когда же их влияние оспаривают, становится крайне сложно прийти с ними к согласию по спорным вопросам.

Кристоф, поговорим о стратегии европейцев, которые теперь заявляют, что русские должны принять участие в переговорах (по Сирии. — ИноТВ). А вот это как раз может их обрадовать.

КРИСТОФ ВАННЕР: Да, безусловно. Однако всё зависит от того, от кого эта инициатива будет исходить. На мой взгляд, у этой инициативы больше шансов на успех, если она будет исходить от Германии, а не от Франции. Ведь буквально недавно французы приняли участие в военном ударе по Асаду. Германия же осталась в стороне. Как мне кажется, Москва доверяет руководству Германии гораздо больше, чем правительствам остальных западных стран.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.