Макрон: теперь Путин понял, что мы не «милые и слабые»

Бомбардировки Сирии были необходимы для того, чтобы восстановить доверие к мировому сообществу, заявил в интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, неудачные попытки заставить уважать красные линии привели к тому, что российские власти стали считать западных политиков «милыми и слабыми». «Теперь Путин понял, что это не так», — передаёт слова Макрона Reuters.
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что убедил главу Белого дома Дональда Трампа не выводить американские войска из Сирии, сообщает Reuters. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Мы убедили его (Дональда Трампа. — ИноТВ), что их необходимо оставить на длительный срок», — добавил Макрон.
«Мы также убедили его в том, что необходимо ограничиться ударами только по объектам химического оружия, — отметил французский президент. — Мы достигли той точки, когда эти удары были необходимы для восстановления доверия к (мировому. — ИноТВ) сообществу». Неудачные попытки заставить уважать красные линии привели к тому, что российские власти стали считать западных политиков «милыми и слабыми», пояснил Макрон: «Теперь он (Владимир Путин. — ИноТВ) понял, что это не так».
Также Макрон отметил, что Россия, обеспечивая сирийскому лидеру Башару Асаду военную и политическую поддержку, несёт ответственность за действия Дамаска. «Конечно, они (русские. — ИноТВ)соучастники. Сами они хлорин не использовали, но систематически мешали мировому сообществу действовать через дипломатические каналы, чтобы не допустить использования химического оружия».
И всё же Макрон отметил, что готов вести диалог со всеми сторонами, вовлечёнными в сирийский конфликт, в том числе и с Москвой, чтобы найти политическое решение. Он подчеркнул, что не отменил свою поездку в Россию в следующем месяце. Также президент Франции сказал пару тёплых слов в адрес Турции: «Этими ударами мы разделили русских и турок. Турки осудили использование химического оружия».
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