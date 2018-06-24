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ОНТ: Лукашенко рассказал об угрозе для Белоруссии войти «в состав какого-то государства»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Могилёвскую область заявил о том, что страна рискует потерять независимость в том случае, если не выполнит стоящие перед ней экономические задачи. «Мы на фронте, не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти или об нас просто будут вытирать ноги», — подчеркнул белорусский лидер.
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент БелоруссииЗа нарушение технологий в отдельных странах в тюрьму сажают. Я уже не говорю, что собственник этого человека держать не будет ни одного дня. Поэтому уговоры? Слушайте, мы не в советские времена живём, когда мы собирались на пленуме и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдём по миру без штанов.
 
Пришли утром на планёрку, — или вечером вы проводите, не знаю, это ваше дело, — наметили это сделать, это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения — смерть. Мы на фронте, не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти или об нас просто будут вытирать ноги. А не дай Бог, развяжут ещё войну, как в Украине.
 
Дата выход в эфир 22 июня 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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