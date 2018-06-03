Белсат: в Минске заговорили о восстановлении границы с Россией

Александр Лукашенко заявил, что если Россия хочет вернуть границу с Белоруссией, то Минск к этому готов, сообщает телеканал «Белсат». Кроме того, он намерен увеличить численность пограничной охраны, что, по мнению экспертов, снова может быть связано именно с восстановлением российско-белорусской границы.

Усиление государственной границы, увеличение количества пограничных войск и даже возможность создания пограничного контроля с Россией. Такие громкие заявления Александр Лукашенко сделал во время посещения пограничных отрядов в Брестской обрасти. Что вызвало желание белорусского лидера уделить больше внимания обороне отечественных границ, разбирался Александр Попко.



Охрана государственной границы будет оставаться приоритетом властей Белоруссии, заявил Александр Лукашенко сегодня во время посещения Брестского пограничного отряда.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Военное противоборство происходит почти на всех континентах, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Белоруссии.



Более конкретно о противостоянии у границ Лукашенко высказался накануне, во время визита на погранзаставу «Дивин» в Кобринском районе. Он посетовал на планы вооружения Польши и непредсказуемую ситуацию на Украине. Но больше всего раскритиковал Россию.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста.



Ответом Минска на размещение Кремлём на рубежах Белоруссии пограничных частей может стать создание на российском направлении полноценной границы. Также Лукашенко не исключил, что передаст несколько тысяч солдат в пограничные войска.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Может быть, нам где-то в армии подсократиться на две-три тысячи, оставив им это количество. Пусть они будут на каждой заставе по пять-десять человек. Не лишние, а чтобы более свободно служить в каком-то резерве.



По мнению экспертов, увеличение личного состава пограничных войск нужно для одной цели.



АНДРЕЙ ПОРОТНИКОВ, эксперт «Belarus Security Blog»: Это, скорее всего, может быть связано с тем, что продолжительность тех участков, которые они защищают, вырастет. А на сегодняшний день мы не охраняем только границу с Россией.



Руководитель Белоруссии недавно назвал белорусско-российскую границу «самой удивительной в Европе». Пограничного контроля на ней не существовало два десятилетия. Однако осенью 2016 года российские пограничники запретили проезжать через неё всем, кроме граждан России и Белоруссии. Москва начала расширять пограничную инфраструктуру. Беларусь несёт потери от прекращения транзита. Белорусы же видят в возобновлении границы в большей степени минусы.



ЖИТЕЛЬ МИНСКА: У нас очень крепкие связи, поэтому отделиться так не получится.



ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ МИНСКА: Ну значит, надо устроить контроль. Россия — другая страна, да.



ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ МИНСКА: Закрывать границу, делать обособленное государство, не зависеть от России.



ЧЕТВЁРТЫЙ ЖИТЕЛЬ МИНСКА: С точки зрения помидоров, я бы сказал, что не надо. С точки зрения наркотрафика, конечно же, наши органы будут работать в этом направлении.



Границы – это препятствия для торговли и работы, но эксперты посчитали, что восстановление пограничного контроля с Россией может быть даже экономически оправдано. К тому же, похоже, что и Москва, а следом за ней и Минск готовы к восстановлению границы, что ещё несколько лет назад выглядело невероятным.



Александр Попко, Белсат.



Дата публикации 02 июня 2018 года.