БЕЛТА: Лукашенко рассказал о попытках «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи может стать игроком «Ливерпуля».
Правительство Великобритании планирует ввести дополнительный налог на покупку недвижимости для иностранцев. Об этом сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй в интервью The Sunday Times.
Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая в мировой торговле.
Защитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отнёсся с пониманием к своему невызову в состав национальной команды на домашний чемпионат мира.
В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в клубе «Корица», сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По меньшей мере 63 человека пострадали в результате шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна «Трами» на юге и юго-западе Японии.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных работ для выполнения задач по разминированию.
Российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и швейцарским «Янг Бойз».
Матч второго тура Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» обслужит румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана.
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР актрису Веру Васильеву с 93-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Австрийский клуб «Рапид» из Вены уволил главного тренера команды Горана Джуричина.
Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.
В Тверской области завели уголовное дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В результате обрушения ограждения на трибуне во время матча чемпионата Испании по футболу между «Эйбаром» и «Севильей» пострадало 14 человек.
В Сахалинской области следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД России, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное СУ СК.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.
В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух лётчиков, сообщает телеканал «Звезда». Одним из погибших, предположительно, является капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Федеральная служба исполнения наказаний России вводит повышенные нормы питания для определённых групп осуждённых, обвиняемых и подозреваемых, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минюст.
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как бы он изменил трассу в Сочи.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, публицист Станислав Бышок прокомментировал информацию о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. Об этом сообщает Nation News.
Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в пострадавший от мощного землетрясения город Палу на острове Сулавеси.
Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Гран-при России представили награды, которые получат победители соревнований в 2018 году.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал заявление главы МВД США Райана Зинке, допустившего возможность морской блокады России.
Южная Корея призвала Морские силы самообороны Японии отказаться от использования флага Восходящего солнца в ходе Международного смотра флота, который пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо.
Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Делегация из Норвегии приехала утром в воскресенье, 30 сентября, в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко будут защищать цвета дублирующей команды московского «Спартака» в матче с «Ростовом».
Граждане России не пострадали в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Джакарте Дениса Тетюшина.
Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов выложил фотографию с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею существенно снизилось при правлении северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на данные Министерства по делам национального объединения.
Боевые расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в рамках учений выполнят пуски по кораблям группировки условного противника в Балтийском море.
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над Егором Герасимовым в финале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Токио.
Украинский журналист Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK назвал своих соотечественников «нацией болванов» из-за того, что, по его мнению, они смотрят телевизор, но не читают книг.
Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом» из Ростова-на-Дону.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МВД США Райана Зинке, который допустил возможность морской блокады России.
Голкипер «Витязя» Александр Самонов в беседе с «Известиями» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в решении стоящих перед республикой задач. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уральские преподаватели прошли во второй этап конкурса «Учитель года России», сообщает URA.RU.
Правая партия «Альтернатива для Германии» поднялась на второе место в рейтинге популярности в ФРГ, свидетельствуют данные опроса службы Emnid для газеты Bild am Sonntag.
Российские самбисты в пятый раз подряд выиграли Кубок президента Международной федерации самбо (FIAS), который прошёл в Великобритании.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 16 раз в течение суток.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
По меньшей мере 832 человека погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Экс-капитан сборной Англии по футболу и «Челси» Джон Терри возглавил молодёжную команду лондонского клуба.
В Приамурье отметили рост количества китайских туристов, сообщает kp.ru.
В Азербайджане в результате крупного ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погибли два человека, ещё 15 пострадали.
Клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» на своём поле одержал победу над «Ванкувер Уайткэпс» в матче регулярного сезона Главной футбольной лиги (MLS).
Олимпийский чемпион Лондона-2012 южноафриканский пловец Чад Ле Кло сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Правительство Индонезии намерено выделить 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.