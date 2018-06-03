БЕЛТА: Лукашенко рассказал о попытках «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне

Белорусский президент пожаловался, что в России «кому-то неймётся приватизировать Победу» в Великой Отечественной войне, хотя, по его словам, то было достижение всего советского народа. И сейчас, считает Александр Лукашенко, победа над нацизмом должна объединять народы, тем более что в Белоруссии её всегда помнили и чтили, передаёт БЕЛТА.

Белорусский президент Александр Лукашенко резко высказался по поводу попыток «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется всё больше информации именно на эту тему. Кому-то неймётся, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Белоруссия — это памятник. Тысячи сожжённых деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», — приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Такие заявления Лукашенко сделал, выступая перед журналистами на территории Брестской крепости. Он отметил, что этот мемориал стал общей святыней для многих народов. «Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту делёжку. И вы знаете, откуда эта делёжка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также высказался по поводу того, как отмечают 9 Мая в его стране. «Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция «Беларусь помнит» — я даже не могу сказать, что я, первый президент, инициировал эту акцию. У нас в Советском Союзе были эти шествия. Правда, мы назвали это ярко и чётко — «Беларусь помнит». В советские времена тысячи ветеранов шли к памятнику, как мы сегодня с портретами погибших, с нашими символами (была символика — красный флаг с серпом и молотом). Все под ним шли, и я это помню, чтобы почтить память», - сказал Лукашенко. Потом же, как он выразился, во время «националистического угара» в вначале 90-х эти традиции были забыты.

Когда же сам он занял пост президента, продолжил Лукашенко, по просьбе ветеранов он восстановил практику проведения шествий и акций. Глава белорусского государства сам регулярно принимал участие в этих шествиях, когда люди в том числе шли с портретами погибших, национальными красно-зелёными флагами и ленточками. «Тогда ещё и «Бессмертного полка» не было. Он появился позже. Так нам что сейчас, перечеркнуть нашу традицию, выбросить наши красно-зелёные ленточки и бежать за кем-то?» — возмутился Лукашенко. При этом он подчеркнул, что смысл и цель обеих акций одинаковые — почтить память погибших.

«Чего здесь страдать? Прежде надо разобраться, но я не думаю, что они не разбираются. В этом причина другая — всё отмести, вот мы — герои, победители. Так нельзя. Победил советский народ! И приватизации быть не должно», — заявил он.

Президент также подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть трансляцию парада на Красной площади в Москве, чтобы время его проведения не совпадало с церемонией в Минске. «Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это всё под предлогом приватизировать Победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа», — приводит БЕЛТА слова Александра Лукашенко.