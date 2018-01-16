Белсат: Россия и Белоруссия будут признавать визы друг друга Россия и Белоруссия ведут переговоры по взаимному признанию зарубежных виз, чтобы они могли действовать на всей территории Союзного государства, сообщает «Белсат». Это прежде всего актуально для тех иностранцев, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. При этом, как показал белорусский опыт, ущерба стране и правопорядку это не нанесёт. 16 января 2018 Белсат

Лукашенко: с так называемыми «украинскими западенцами» надо просто уметь разговаривать Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность «скорейшего завершения конфликта» на Украине, сообщает белорусское новостное агентство БЕЛТА. Лукашенко отметил, что «Украина и её народ являются родными» для Белоруссии, а также подчеркнул, что с так называемыми «украинскими западенцами» надо просто уметь разговаривать. 30 декабря 2017 БЕЛТА

Лукашенко призвал гуманитариев на информационную войну Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идёт «глобальная мировая война», которая ведётся через СМИ и в интернете. Как передаёт БЕЛТА, Лукашенко считает, что в этих реалиях белорусским учёным необходимо защитить страну от псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в обществе. 13 декабря 2017 БЕЛТА

Белсат: на контрабанде санкционных продуктов зарабатывают и белорусы, и россияне Российские контролирующие органы стараются пресечь поток санкционных продуктов, следующих из Белоруссии в Россию, но это лишь попытки «ложкой океан вычерпать», отмечает журналист «Белсат». По мнению журналиста, дело в том, что от экспорта запрещённых товаров выигрывают не только белорусы, но и сами россияне, связанные с розничной торговлей, а также их помощники в правоохранительных органах. 9 декабря 2017 Белсат

Белсат: за 5 месяцев до выборов Путин сохраняет интригу Владимир Путин во время своего выступления на конференции Валдайского клуба так и не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на грядущих выборах 2018 года. В то же время он заявил, что Россию нужно сделать гибкой и конкурентоспособной, а значит, он собирается продолжать свою работу, делают вывод журналисты «Белсат». 21 октября 2017 Белсат

Белсат: России и Белоруссии грозит новая «томатная война» Россия делает уже второе предупреждение Белоруссии и обвиняет её в реэкспорте турецких томатов, которые попадают под российские санкции, передаёт телеканал «Белсат». Власти утверждают, что турецкие помидоры страна закупает для внутреннего потребления, а белорусские идут на экспорт в Россию. По словам экспертов, получается, что за несколько лет белорусы стали есть томатов в 12 раз больше. 8 октября 2017 Белсат

Белсат: перед учениями белорусская оппозиция предупредит Россию, что умеет партизанить Белорусская оппозиция выступает против проведения совместных с Россией учений «Запад-2017», поскольку считает, что они угрожают независимости и суверенитету страны. Как сообщает «Белсат», именно поэтому оппозиционные политики собирают в центре Минска Акцию предупреждения — причём предупредить они хотят не только Минск, но и саму Москву. 6 сентября 2017 Белсат

Белсат: белорусская оппозиция видит в «Западе-2017» начало гибридной оккупации Белорусские оппозиционные политики негативно относятся к совместным российско-белорусским манёврам «Запад-2017» и опасаются, что таким образом Россия нарушает суверенитет их страны. Они заранее призывают своих сограждан к вооружённому сопротивлению в случае, если российские военные останутся на белорусской территории и после учений. 27 августа 2017 Белсат

Belarus Digest: балансируя между Россией и Китаем, Белоруссия укрепит свою государственность Белорусская оборонная отрасль, балансируя между традиционным российским господством и Китаем, нашла себе уникальную нишу, пишет Belarus Digest. Как полагает издание, благодаря этому умному ходу Белоруссия продолжит укреплять свою государственность. 16 августа 2017 Belarus Digest

Белсат: Лукашенко поручил белорусам размножаться, но те надеются на роботов Александр Лукашенко призвал белорусов увеличить количество населения в полтора раза — до 15 миллионов человек, но опрошенные телеканалом «Белсат» минчане говорят, что для этого им в первую очередь не хватает финансовых условий. А эксперты и вовсе отмечают, что при нынешнем уровне развития технологий и производительности труда Белоруссии и вовсе достаточно лишь трёх миллионов человек, а остальную работу за них способны делать роботы. 4 августа 2017 Белсат