Лукашенко ответил «малому наполеончику»: «не надо нас пристёгивать к тому, где нас нет»

После голосования на конституционном референдуме Александр Лукашенко пообщался с журналистами, и среди прочего была затронута тема ситуации на Украине. Как пишут «Белновости», белорусский президент прокомментировал заявление Владимира Зеленского, в котором он обратился к белорусам. При этом, отмечает издание, Лукашенко назвал президента Украины «малым наполеончиком».

«Как будто на Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент склонен трактовать обращение украинского лидера к белорусам как предложение «повторить судьбу Украины».

«И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Белоруссия», — отметил он.

Вместе с тем Лукашенко обратил внимание на тот факт, что на Украине нет ни одного белорусского солдата, как и нет «ни одного патрона», и пояснил, что России это не нужно.

«Не надо нас пристёгивать к тому, где нас нет», — порекомендовал он.