Лукашенко: если Запад продолжит атаковать Белоруссию, я буду вечным президентом

19:06
Щербакова: я бы лично сказала Саше всё, что хотела, а не через прессу
Олимпийская чемпионка женском одиночном катании 2022 года Анна Щербакова отреагировала на реакцию своей соотечественницы Александры Трусовой после второго места на Олимпиаде в Пекине.
19:00
Попова объяснила, что помогло Щербаковой одержать победу на Олимпиаде в Пекине
Чемпионка Универсиады Бетина Попова объяснила, что помогло Анне Щербаковой одержать победу в соревновании женщин на Олимпийских играх в Пекине.
18:56
Медведева обратилась к Валиевой после четвёртого места на ОИ-2022
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после неудачного проката произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
18:55
Щербакова призналась, что сильно переживала за Валиеву
Олимпийская чемпионка в соревновании женщин Анна Щербакова призналась, что сильно переживала за соотечественницу Камилу Валиеву во время произвольной программы.
18:54
Роднина: Олимпиада — слишком тяжёлое испытание для молодых спортсменов
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристок на Играх в Пекине.
18:54
Песков: западные СМИ готовы втаптывать своё реноме в грязь, делая оголтелые заявления
Россия ожидает от западных стран и зарубежных СМИ более серьёзного и ответственного подхода относительно заявлений, которые они делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18:48
Замгенсека ООН Ди Карло призвала все стороны конфликта в Донбассе к сдержанности
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала все стороны конфликта в Донбассе к сдержанности в связи с происходящими обстрелами.
18:48
Опубликовано видео проката произвольной программы Валиевой на ОИ-2022
Российская фигуристка Камила Валиева не смогла подняться на пьедестал почёта в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
18:46
Васильев о провале Валиевой: ребёнок не выдержал этой нагрузки
Тренер Олег Васильев рассказал, с чем связан провал российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.
18:45
Тренер Варданян высказалась за повышение ценза в фигурном катании до 17 лет
Тренер Асмик Варданян, трёхкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, выразила мнение о необходимости повысить возрастной ценз выхода на взрослый уровень в фигурном катании с 15 до 17 лет.
18:43
Климатолог Переведенцев рассказал, почему в России зимы становятся теплее
Юрий Переведенцев, профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук, рассказал, почему зимы в России становятся теплее.
18:42
Представители банковской отрасли рассказали, как определить телефонных мошенников
В Волго-Вятском ГУ Банка России рассказали, как определить телефонных мошенников.
18:42
Военные музеи Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I
Военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.
18:41
Губерниев: очень важно, чтобы у Валиевой остался титул олимпийской чемпионки
Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги произвольной программы в женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине.
18:41
Васильев — о победе Щербаковой: я бы отдал предпочтение Трусовой
Тренер Олег Васильев объяснил, почему Александра Трусова заслужила победу на Олимпийских играх в соревновании женщин больше, чем Анна Щербакова.
18:39
Опубликовано видео проката произвольной программы Трусовой с пятью четверными прыжками на ОИ-2022
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
18:35
Зеленский: встреча с Путиным разблокирует отношения Украины и России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным способна разблокировать отношения между двумя странами.
18:34
Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней
Американский президент Джо Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.
18:34
Глава МИД Украины Кулеба объявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Британией
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового трёхстороннего формата Украины, Британии и Польши.
18:31
Опубликовано видео чемпионского проката произвольной программы Щербаковой на ОИ-2022
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
18:30
Иммунолог Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от штамма «омикрон»
Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как отличить аллергию от коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».
18:30
Юрист Айвар рассказала, как поступать в случае травли в соцсетях
Юрист Людмила Айвар во время онлайн-конференции «Стоп, травля!», проводимой при поддержке АО «Москва Медиа», рассказала, как защититься от травли в интернете.
18:30
Юрий Антонов поздравил Вячеслава Малежика с 75-летием
Советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, народный артист России Юрий Антонов поздравил своего коллегу — певца, поэта и композитора, заслуженного артиста России Вячеслава Малежика с 75-летием, которое тот отмечает 17 февраля.
18:29
Спасатель Щетинин рассказал о мерах безопасности при сильном ветре
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин на фоне новостей об ухудшении погодных условий в столичном регионе рассказал, как обезопасить себя во время сильного ветра.
18:29
Педиатр Тещенкова назвала опасные последствия неправильной осанки при работе за компьютером
Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», педиатр Дарья Тещенкова рассказала, что скрещивание ног и закидывание их друг на друга при работе за компьютером грозит изменением длины ноги.
18:28
В Калининградской области объём финансирования нацпроектов вырос на 2 млрд рублей в 2021 году
В Калининградской области за 2021 год объём финансирования нацпроектов вырос на 2 млрд рублей — до 13,5 млрд. На долю федеральных средств приходится 7,3 млрд рублей, остальное профинансировал регион.
18:28
Советник детского омбудсмена Чуприков высказался об идее закрепить понятие буллинга на законодательном уровне
Советник уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Роман Чуприков высказался об идее закрепить понятие буллинга на законодательном уровне.
18:24
Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании ЛНР и ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
18:22
Загитова обратилась к Валиевой со словами поддержки
Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место на Олимпиаде в Пекине.
18:21
Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 13-го дня Олимпиады в Пекине
В четверг, 17 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала золото и серебро в женском одиночном катании.
18:19
Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в Европу
В январе 2021 года Евросоюз импортировал из США рекордный объём СПГ на сумму €4,1 млрд и желает, чтобы американцы стали основным поставщиком газа в союз, заявили в Еврокомиссии.
18:17
Щербакова заявила, что не готова заканчивать карьеру
Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Игр в Пекине, прокомментировала свою победу.
18:15
Список медалистов 13-го дня Олимпиады в Пекине
По итогам 13-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны шесть комплектов наград.
18:12
Президент Украины Зеленский заявил, что Минские соглашения были составлены «бездарно»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».
18:09
Трусова прокомментировала своё заявление о том, что больше никогда не выйдет на лёд
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова прокомментировала своё поведение после проката произвольной программы.
18:05
Зеленский: паника из-за слухов о «вторжении» работает против Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что паника из-за слухов о якобы готовящемся вторжении России работает против Украины.
18:03
Туктамышева призналась, что у неё нет слов после произвольной программы на ОИ в Пекине
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от произвольной программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.
17:59
В Госдепе рассказали о получении от России ответа в рамках диалога по безопасности
Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон получил письмо с реакцией Москвы на встречные предложения Соединённых Штатов по гарантиям безопасности.
17:57
Генсек НАТО Столтенберг: у альянса нет определённости о намерениях России по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время у альянса «нет определённости» по поводу намерений российской стороны относительно ситуации вокруг Украины.
17:57
Трусова заявила Тутберидзе, что больше никогда не выйдет на лёд
Российская фигуристка Александра Трусова поскандалила со своим тренером Этери Тутберидзе после завоевания серебра на Олимпийских играх в Пекине.
17:54
Аналитик Блохин подчеркнул важность требований России для национальной безопасности страны
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление МИД России о том, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.
17:52
Трусова: я ненавижу этот спорт
Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова не сумела сдержать эмоций после проката произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.
17:46
Лайшев назвал выступление российских фигуристок на ОИ огромным успехом
Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил российских фигуристок с выступлением на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.
17:45
Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Петербурге в марте
Ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева рассказала о погоде в регионе в марте.
17:44
В Москве появилась мемориальная доска дважды Герою Советского Союза Челнокову
В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову. Её автором стал скульптор Игорь Бурганов.
17:44
Путин призвал обеспечить в 2022 году рост реальных доходов граждан минимум на 2,5%
Президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.
17:42
МИД: Россия ждёт от США и НАТО предложений об отказе от расширения альянса на восток
Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток.
17:39
Зеленский заявил, что Украине не нужны иностранные военные на её территории
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужны иностранные военные на территории страны, чтобы лишний раз не провоцировать Россию.
17:38
Тарасова назвала ситуацию с Валиевой на ОИ болью всего фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала итоги турнира фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.
17:37
В ЛНР заявили, что ВСУ планируют задействовать ударные беспилотники в пригороде Луганска
Украинские военные планируют использовать ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко.