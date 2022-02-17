Лукашенко: если Запад продолжит атаковать Белоруссию, я буду вечным президентом

Александр Лукашенко заявил, что может покинуть свою должность, если Запад и, прежде всего, американцы прекратят атаковать Белоруссию. Как передаёт БЕЛТА, в противном случае, добавил Лукашенко, он будет «вечным президентом».

Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, Александр Лукашенко будет «вечным президентом». Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко рассказал журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.

«Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Белоруссию с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят», — рассказал Лукашенко, отвечая на вопрос: при каких условиях он готов оставить президентский пост.

Однако Лукашенко добавил, что если Запад продолжит по-прежнему атаковать Белоруссию, он будет «вечным президентом».