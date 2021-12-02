Украинский эксперт: заявление Лукашенко о Крыме фактически является объявлением войны
«Украине, со своей стороны, надо определяться — с достоинством ли считать Крым незаконно оккупированным* или с этим тихонько смириться. Заявление Лукашенко — прямой удар по Украине. И государство, для начала, должно было бы отозвать своего посла «для консультаций» и больше не возвращать его в Минск, заявить о понижении дипломатического представительства до уровня временного поверенного и резко сократить дипломатическое присутствие. То есть поступить так же, как и с Россией в 2014 году, зафиксировав этим свою позицию. Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений, в том числе экономических, потому что Белоруссия фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России», — заключает эксперт.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Ссылки по теме
-
«Это нанесёт непоправимый удар по нашим отношениям»: в Киеве отреагировали на слова Лукашенко о Крыме
-
Вести: украинские дипломаты требуют отозвать тираж испанского учебника с российским Крымом
-
Бывший стратег НАТО: Путин проводит учения у границ Украины, чтобы подчеркнуть свою важность
-
FAZ: страны ЕС поддержали проект общей оборонной стратегии и создания сил быстрого реагирования