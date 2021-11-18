Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: страны ЕС поддержали проект общей оборонной стратегии и создания сил быстрого реагирования

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Проект новой оборонной стратегии ЕС под названием «Стратегический компас», представленный главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, получил широкую поддержку среди стран-членов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как заявил Боррель, документ позволит странам эффективнее реагировать на «гибридные угрозы». Однако консенсуса по всем пунктам достичь так и не удалось: Польша и Литва опасаются, что создание сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. человек может нанести ущерб оборонному сотрудничеству в рамках НАТО.
FAZ: страны ЕС поддержали проект общей оборонной стратегии и создания сил быстрого реагирования
Reuters

Проект новой оборонной стратегии ЕС встретил положительный отклик среди министров иностранных дел и обороны ЕС. По итогам совместного заседания Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «государства-члены в целом поддержали подход», представленный им впервые на прошлой неделе. По словам Борреля, в будущем ЕС должен быть в состоянии «дать ответ на гибридные угрозы». В качестве примера одной из таких угроз Боррель привёл кризис на границе с Белоруссией, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Дипломаты подтвердили, что представители многих стран — членов ЕС назвали проект «хорошей или очень хорошей основой для дальнейших обсуждений» документа под названием «Стратегический компас», подготовка которого должна быть завершена к марту следующего года. Лишь Польша и Литва выразили сомнения относительно идеи создания сил быстрого реагирования в составе 5 тыс. человек для решения оперативных задач. Их представители вновь подчеркнули, что подразделение, создаваемое на основе существующих боевых групп и призванное собираться лишь для переброски в определённые горячие точки, не должно функционировать в ущерб НАТО.
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил планы стран ЕС. Столтенберг отметил, что в ответ на вторжение в Крым* НАТО «утроило свои силы быстрого реагирования до 45 тысяч солдат».
 
Столтенберг дал понять, что НАТО ожидает от европейцев в первую очередь увеличения расходов на оборону и восполнения пробелов в оборонном потенциале Североатлантического альянса 80% процентов общих оборонных расходов НАТО покрывают страны, не входящие в ЕС. Боррель, с другой стороны, отметил, что речь идёт не о «дублировании» структур, а об усилении европейцев в составе НАТО. Во вторник страны — члены ЕС объявили о ещё 14 проектах по наращиванию военного потенциала.
 
Германию на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС представлял лишь министр иностранных дел Хайко Маас. Министр обороны Аннегрет Крам-Карренбауэр, представительница ХДС, решила отказаться от поездки в связи с тем, что переговоры между СДПГ, зелёными и СвДП близятся к завершению. Кроме того, пожелания германской стороны были настолько подробно представлены в статье Борреля, что личное участие не являлось необходимостью. На встрече министров обороны её представлял высокопоставленный чиновник. Крамп-Карренбауэр при этом сыграла ключевую роль в подготовке этого процесса, пишет Frankfurter Allgemeine.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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