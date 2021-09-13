Депутат Европарламента: Европе нужно скорее создать свою армию, потому что США не решат её проблемы

Евросоюз должен как можно скорее заняться созданием общей европейской армии, настаивает председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, политик призывает создать подразделение для защиты в киберпространстве, а также корпус сил быстрого реагирования в несколько тысяч человек, потому что США не решат для Европы проблемы, возникающие по соседству от неё.

Председатель Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер настаивает на необходимости как можно скорее создать общую европейскую армию, сообщает немецкий телеканал N-TV. Помимо бригады для защиты в киберпространстве, Вебер призывает организовать европейский корпус сил быстрого реагирования из нескольких тысяч человек.

Теперь, когда США больше не являются мировым жандармом, глава христианских демократов в Европарламенте призывает ускорить создание общеевропейских вооружённых сил и сделать это, не дожидаясь следующего кризиса. В интервью немецким журналистам медийного холдинга Funke Вебер подчеркнул: «Я хочу видеть европейскую армию в перспективе. Но мы не сможем получить её при помощи каких-то мечтаний, мы должны действовать сейчас, шаг за шагом».

Как отмечает N-TV, зависимость от США в военном отношении во время операции по эвакуации из Афганистана привела ЕС к жарким дискуссиям по поводу создания сил быстрого реагирования, насчитывающих не менее 5 тыс. военнослужащих. «Национальные армии, разумеется, продолжают оставаться главной опорой обороны. Но нам постепенно нужно развивать европейские мощности: европейский корпус сил быстрого реагирования в несколько тысяч человек, а кроме того — бригаду киберзащиты», — считает председатель Европейской народной партии.

Атаки на цифровую европейскую инфраструктуру сейчас превратились в «ежедневно происходящую в сети войну», подчёркивает Вебер. По его мнению, «при таких масштабах одних только национальных усилий недостаточно».

«У нас есть сотни тысяч военных под ружьём. У нас нет проблем с количеством, но есть с возможностями и структурами. Мы не справимся с обеспечением безопасности в аэропорту Кабула. Это вопрос воли, команды и её выполнения, — отметил Манфред Вебер в беседе с немецкими журналистами. — Европейцам нужно посмотреть на карту по соседству с нами. Белоруссия, Украина, Северная Африка, Ближний Восток — эти проблемы американцы для нас не решат. Мы должны, наконец, взять на себя ответственность и действовать самостоятельно».