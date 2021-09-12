Welt: кандидат в канцлеры Германии выступил против единогласного принятия решений в ЕС

Кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц считает, что Евросоюз должен повысить свою дееспособность и отказаться от принципа единогласного принятия решений во внешней и финансовой политике, потому что в итоге страны ЕС лишь блокируют друг друга. В интервью немецкой газете Die Welt он подчеркнул, что будет выступать за принятие решений компетентным большинством, а также поддержит вооружение бундесвера и более тесное сотрудничество с Францией, особенно в оборонных проектах.

Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц считает, что Евросоюз должен стать более дееспособным в ключевых вопросах. Во внешней политике он также планирует облегчить сотрудничество с Францией в оборонном секторе, о чём политик рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

Шольц выступает за более активное сотрудничество между странами ЕС. «Мы не можем стоять с краю наполовину заинтересованные и выдавать в плохом настроении комментарии по поводу происходящего. Наша задача — активно позаботиться о том, чтобы ЕС стал лучше. И лучше всего это удаётся на стороне Франции», — отметил Шольц в интервью изданию. Поэтому он предлагает сотрудничать намного более тесно, чем прежде.

Кроме того, по его мнению, в будущем решения по поводу европейской финансовой и внешней политики должны приниматься компетентным большинством, потому что принцип единогласного принятия решений приводит лишь к тому, что европейские страны блокируют друг друга. «Цель в том, чтобы Европа заговорила одним голосом и пришла к общим ответам во внешней и торговой политике, а также, к примеру, в миграционном вопросе и вопросе предоставления убежища», — подчеркнул основной кандидат в канцлеры от немецких социал-демократов.

Также Шольц высказался за то, чтобы облегчить сотрудничество с Францией в оборонной отрасли. «Нам нужен коридор, в котором мы будем доводить до консенсуса такие решения с нашими европейскими партнёрами по оборонным проектам», — призвал он. До сих пор условия, которые ставила Германия в сотрудничестве по таким проектам, постоянно приводили к недовольству в Париже.

Как пояснил Шольц, решение по ядерной программе НАТО в Германии должно приниматься только в согласии с другими союзниками. Напротив, кандидат зелёных Анналена Бербок заявила, что в случае её победы на выборах она будет настаивать на выводе ядерного оружия США из страны.

Олаф Шольц, между тем, подтвердил, что поддерживает трансатлантический оборонный союз. «НАТО и в будущем будет иметь для нас важнейшее значение. Нам нужно тесное партнёрство с Соединёнными Штатами. В современном мире мы сможем защитить демократию только совместно», — подчеркнул Шольц в интервью Die Welt.

Помимо этого, политик высказался в защиту вооружения бундесвера во время текущего срока созыва правительства. «Хорошо для бундесвера, что плохие времена позади», — сказал Шольц. За последние четыре года правительство Германии добилось роста финансирования бундесвера на 36%. «Я глубоко убеждён, что это правильно, — отметил Шольц в интервью Die Welt. — Бундесвер должен быть хорошо оснащён. За это я буду выступать и в будущем».