Der Standard: бесславный афганский провал омрачил итоги правления Меркель

Внешнеполитические итоги правления главы ФРГ Ангелы Меркель носят очень спорный характер, пишет Der Standard. Одни считают её «канцлером века», другие просто «кризисным менеджером». Но нельзя отрицать, что в Евросоюзе она была главной, кто «задавал ритм», а также разделяла с Европой «все горести и радости». Впрочем, «бесславный внешнеполитический эпизод» в Афганистане омрачил результаты проделанной ею работы, отмечает австрийское издание.

На время правления канцлера Германии Ангелы Меркель выпало большое количество кризисов, пишет Der Standard. Но свои последние месяцы на посту главы ФРГ она, наверное, представляла себе иначе. Ошеломляющие кадры из Афганистана свидетельствуют о политическом провале международного сообщества и, в частности, самого Берлина. В первую очередь это «моральная катастрофа», подчёркивает австрийское издание, ведь тысячи помощников бундесвера из местного населения были оставлены на произвол судьбы. Этот «бесславный внешнеполитический эпизод» омрачает итоги правления Меркель.

Операция в Афганистане стала самой продолжительной для Германии, продолжает Der Standard. Берлин согласился на участие в ней в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В случае же с Ливией Меркель отказала американцам в поддержке, что также ухудшило её отношения с Францией и Великобританией, но трансатлантическая дружба всё равно всегда оставалась для канцлера в приоритете.

Во время своего правления Меркель очень много разъезжала по миру, отмечает издание. Чаще всего она посещала США, а именно 22 раза. Джордж Буш — младший, Барак Обама, Дональд Трамп — американские президенты сменялись, а она оставалась. Конфликты случались при каждом из них, но открыто своё пренебрежение по отношению к Германии продемонстрировал именно Трамп. Он был недоволен тем вкладом, который Берлин вносит в НАТО, а также строительством «Северного потока — 2». Осознание того, что ФРГ нужно стать независимее от своего «старшего брата», пришло к Меркель уже в 2017 году.

Но, несмотря ни на что, канцлер всегда старалась поддерживать диалог, в том числе с Китаем и Россией, продолжает Der Standard. Открытое противостояние не мешало «геополитическому обмену». К главе Кремля Владимиру Путину у неё было критическое отношение, но она общалась с ним на равных, несмотря на вооружённый конфликт в Южной Осетии, «оккупацию»* Крыма, хакерские атаки и нарушения прав человека. В то же время для политического сдерживания Москвы с помощью санкций она была готова жертвовать экономическими интересами своей страны. Более активную, чем её предшественники, внешнюю политику Меркель проводила и в Африке. В рамках спорной операции по борьбе с терроризмом в Мали сейчас находится 1000 немецких солдат.

Внутри же ЕС глава ФРГ была главной, кто «задавал ритм ». Она была «прагматичным кризисным менеджером». Но она никогда не была убеждённым реформатором, как экс-канцлеры Гельмут Коль или Герхард Шрёдер. При них были реализованы проекты века: создан внутренний рынок ЕС, евро, союз расширился в сторону Центральной и Восточной Европы с 15 до 27 членов, с Турцией начались переговоры о вступлении, на фоне глобализации были проведены экономические реформы.

Меркель же в течение 16 лет пришлось заниматься тем, что не закончили её предшественники, и «наводить порядок на большом количестве строек». Возможно, именно по этой причине у неё никогда не было своих собственных визионерских идей. Не чувствовался в ней и страстный сторонник Европы. Канцлер стала тем человеком, при котором развеялись «иллюзии евроэйфоризма». Её главной задачей стало предотвращение развала ЕС. В 2005-м провалились переговоры по Конституции Европейского союза, и она спасла положение с помощью Лиссабонского договора. В 2008-м из-за вооружённого конфликта в Южной Осетии испортились хорошие отношения ЕС с Россией. Потом наступил финансовый кризис, после чего нужно было спасать Грецию. Практически одновременно начался миграционный кризис. При этом единой политики в отношении беженцев в Европе нет до сих пор.

Меркель разделяла с Европой «все горести и радости», что объясняет, почему некоторые считают её «канцлером века». Впрочем, другие видят в ней просто «кризисного менеджера». Сейчас, когда она уходит со своего поста, многие надеются, что её место займёт человек, который в первую очередь ликвидирует раскол в Евросоюзе между Западом и Востоком.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).