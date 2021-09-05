Die Welt: немцам «всегда рады» — «Талибан» требует от Германии дипломатического признания и денег

Талибы* рассчитывают установить дипломатические отношения с Германией и надеются на финансовую помощь Берлина в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования, сообщает Die Welt. В интервью немецкому изданию представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что немцам «всегда рады», поскольку около ста лет назад они «сделали много хорошего» в Афганистане.

Исламистское движение «Талибан»* требует дипломатического признания и финансовой помощи от Германии. «Мы хотим плотных и официальных дипломатических отношений с Германией», — заявил в интервью Die Welt официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. По его словам, немцам «всегда рады в Афганистане». Даже в период существования Королевства Афганистан около ста лет назад немцы «сделали много хорошего» в Афганистане. «К сожалению, тогда они присоединились к американцам. Но теперь всё прощено», — подчеркнул Муджахид.

Муджахид отметил, что талибы рассчитывают на финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и образования со стороны Германии и других стран.

Как сообщает Die Welt, Германия вынуждена делать ставку на переговоры с талибами, поскольку она стремится к тому, чтобы после окончания военной эвакуации афганцы, ищущие убежища, имели возможность выехать из страны.

Несколько дней назад министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за переговоры с талибами: «Если такое было бы политически возможно и если позволит обстановка с точки зрения безопасности, то Германии стоит однажды снова иметь своё посольство в Кабуле». Он уточнил, что дипломатическое представительство не означает автоматического признания правительства талибов.

После того как талибы вошли в Кабул, правительство Германии объявило о закрытии посольства. Посол ФРГ в Афганистане Маркус Потцель направился в Доху для проведения переговоров с исламистами. Как отмечает издание, в столице Катара находится политический офис «Талибана», который выполняет фунции министерства иностранных дел. Однако первые представители талибов уже вернулись в Афганистан. Именно поэтому в правительстве Германии начали обдумывать способы поддержания тесного контакта с новыми властями, пишет Die Welt.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



