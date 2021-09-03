CNN: Афганистан в шаге от экономической пропасти — без помощи извне его ждёт коллапс

Афганистану угрожает тотальная экономическая катастрофа: из-за того что международное сообщество закрыло для нового режима талибов* доступ к валютным резервам свергнутого ими правительства и прекратило оказывать Кабулу финансовую поддержку, в стране резко дорожают товары первой необходимости, сообщает CNN. Как подчёркивает корреспондент канала, талибы теперь оказались в крайне трудном положении — ведь чтобы удержать контроль над страной, им придётся каким-то образом заручиться международной поддержкой.

Компания Western Union приняла решение возобновить обслуживание денежных переводов в Афганистан, а это значит, что теперь из любой страны теоретически можно будет перечислять средства в эту страну без комиссии. Для Афганистана, который оказался на грани экономического коллапса, это вести весьма неплохие. С подробностями — Анна Стюарт.

В Афганистане вновь открывают двери банки — но для того, чтобы отстоять очередь и попасть в отделение, приходится потратить несколько часов, а порой и весь день. При этом на руки можно в неделю получить наличными не более 200 тысяч афгани — или около 200 долларов.

Как поведал нам сотрудничающий с CNN корреспондент в Кабуле, цены на товары первой необходимости резко взмыли вверх: всего за две недели бензин подорожал на 140 процентов, а пищевое растительное масло — на 63 процента; значительно выросли в цене и основные продукты питания, включая рис, муку и сахар. Всё это ложится на граждан страны, несколько недель живущих в обстановке глубоких социальных потрясений, дополнительным бременем.

МУЖЧИНА: Я уже давно безработный, а теперь мне пришлось 17 или 18 дней отсиживаться дома. А это нелегко, нам ведь надо платить за аренду жилья, электричество и прочее.

МУЖЧИНА: Ощущения у меня нехорошие — все сбежали, работы в Афганистане вообще нет.

Афганистан и раньше был одной из беднейших стран мира, страдал от повальной коррупции и зависел от экономической помощи со стороны других государств; по данным Всемирного банка (ВБ), на иностранные гранты при предыдущем правительстве приходилось около 75 процентов бюджета. Теперь же США закрыли для талибов доступ к афганским валютным резервам, а Международный валютный фонд, Евросоюз и ВБ приостановили перечисление траншей помощи.

АБДУЛ ФИТРАТ, бывший директор Центробанка Афганистана: Теперь в распоряжении «Талибана»* — лишь около 100 миллионов долларов наличными, которые находятся внутри страны.

АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN: Всего 100 миллионов? Но ведь объём валютных резервов Афганистана — чуть менее 10 миллиардов. Неужели всё это находится за границей?

АБДУЛ ФИТРАТ: Именно так. При этом большая часть этой суммы — на счетах в США, а чуть менее половины — в Европе.

АННА СТЮАРТ: Как лучше поступить международному сообществу — следует ли разблокировать эти средства и оказать финансовую поддержку «Талибану» ради того, чтобы помочь рядовым афганцам?

АБДУЛ ФИТРАТ: Этого делать нельзя. Если талибы получат доступ к валютным резервам Афганистана, тратить эти средства на население они не станут. Часть денег они переведут своим «коллегам» из разных террористических организаций в стране, террористическим группировкам. Нам уже приходилось в прошлом наблюдать, как они это делают.

Гуманитарные организации уже предупредили, что системе здравоохранения Афганистана угрожает коллапс, а стране в целом — нехватка продовольствия. Не исключено, что талибам будет крайне сложно удержать контроль над страной, за которую они так долго сражались, не получив признания со стороны международного сообщества.

Анна Стюарт, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 03 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.