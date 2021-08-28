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Times: Китай рассчитывает, что Россия поможет ему восстановить Афганистан

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Пекин начал позиционировать себя как самого подходящего кандидата для восстановления афганской экономики. При этом китайские власти надеются, что Москва поддержит их инфраструктурные проекты в регионе, сообщает The Times.
Times: Китай рассчитывает, что Россия поможет ему восстановить Афганистан
Reuters

Китай начал позиционировать себя как ведущего игрока в экономическом будущем Афганистана. Государственные СМИ Поднебесной провозгласили, что такой вариант развития событий будет выгоден «Талибану»*, а председатель КПК Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с Россией, чтобы обеспечить плавную передачу власти в среднеазиатской стране, пишет The Times.

В Пекине заявляют, что хотят играть «конструктивную роль» в восстановлении Афганистана. По утверждению китайских властей, опыт в строительстве инфраструктуры, политический нейтралитет и способность получать необходимые средства делают КНР лучшим кандидатом для оказания подобной помощи.
 
Это заявление было сделано после недавних переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Во время телефонной беседы лидеры Китая и России согласились тесно сотрудничать для решения проблем, связанных с Афганистаном, отмечает издание.
 
«Китай готов укрепить связь и координацию с более широким международным сообществом, включая Россию, по афганскому вопросу,  заявил Си.  Мы призываем все фракции в Афганистане строить открытую и инклюзивную политическую структуру посредством консультаций, проводить умеренную и осторожную внутреннюю и внешнюю политику, полностью отмежеваться от всех террористических групп и поддерживать дружеские отношения с остальным миром, особенно с соседними странами». Путин, в свою очередь, выразил «готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», чтобы не допустить распространение нестабильности в регионе.
 
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всё ещё не признала «Талибан» законным правительством Афганистана. По его словам, Москва должна оценить дальнейшие шаги талибов в плане обеспечения безопасности гражданского населения, прежде чем устанавливать дипломатические отношения с исламистской группировкой.
 
«Это сейчас является приоритетом,  пояснил он.  Сначала нужно посмотреть, какое в реальности найдётся воплощение вот этого свершившегося доминирования «Талибана» в Афганистане»
 
В то же время российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы не возражают против российских инвестиций, в том числе в проекты по добыче полезных ископаемых. Афганистан обладает богатыми месторождениями меди, газа, золота, лития, нефти и урана, которые оцениваются в сумму более $1 трлн., подчёркивает издание.
 
Москва уже эвакуировала семьи дипломатов из Афганистана, но не планирует закрывать своё посольство. На этой неделе российские самолёты вывезли из страны 500 человек, в том числе граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, обращает внимание The Times.
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Times Великобритания Европа
теги
Афганистан Владимир Путин вооруженный конфликт Дмитрий Песков добыча полезных ископаемых инвестиции Китай Россия Си Цзиньпин США Талибан экономика
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