Times: Китай рассчитывает, что Россия поможет ему восстановить Афганистан

Пекин начал позиционировать себя как самого подходящего кандидата для восстановления афганской экономики. При этом китайские власти надеются, что Москва поддержит их инфраструктурные проекты в регионе, сообщает The Times.

Китай начал позиционировать себя как ведущего игрока в экономическом будущем Афганистана. Государственные СМИ Поднебесной провозгласили, что такой вариант развития событий будет выгоден «Талибану»*, а председатель КПК Си Цзиньпин пообещал сотрудничать с Россией, чтобы обеспечить плавную передачу власти в среднеазиатской стране, пишет The Times.

В Пекине заявляют, что хотят играть «конструктивную роль» в восстановлении Афганистана. По утверждению китайских властей, опыт в строительстве инфраструктуры, политический нейтралитет и способность получать необходимые средства делают КНР лучшим кандидатом для оказания подобной помощи.

Это заявление было сделано после недавних переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Во время телефонной беседы лидеры Китая и России согласились тесно сотрудничать для решения проблем, связанных с Афганистаном, отмечает издание.

«Китай готов укрепить связь и координацию с более широким международным сообществом, включая Россию, по афганскому вопросу, — заявил Си. — Мы призываем все фракции в Афганистане строить открытую и инклюзивную политическую структуру посредством консультаций, проводить умеренную и осторожную внутреннюю и внешнюю политику, полностью отмежеваться от всех террористических групп и поддерживать дружеские отношения с остальным миром, особенно с соседними странами». Путин, в свою очередь, выразил «готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», чтобы не допустить распространение нестабильности в регионе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всё ещё не признала «Талибан» законным правительством Афганистана. По его словам, Москва должна оценить дальнейшие шаги талибов в плане обеспечения безопасности гражданского населения, прежде чем устанавливать дипломатические отношения с исламистской группировкой.

«Это сейчас является приоритетом, — пояснил он. — Сначала нужно посмотреть, какое в реальности найдётся воплощение вот этого свершившегося доминирования «Талибана» в Афганистане»

В то же время российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы не возражают против российских инвестиций, в том числе в проекты по добыче полезных ископаемых. Афганистан обладает богатыми месторождениями меди, газа, золота, лития, нефти и урана, которые оцениваются в сумму более $1 трлн., подчёркивает издание.

Москва уже эвакуировала семьи дипломатов из Афганистана, но не планирует закрывать своё посольство. На этой неделе российские самолёты вывезли из страны 500 человек, в том числе граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, обращает внимание The Times.