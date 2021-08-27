Wall Street Journal: при взрывах в Кабуле погибло больше 100 человек

Во время терактов в аэропорту Кабула погибло свыше 100 человек, в том числе 13 военнослужащих армии США и 90 афганцев, пишет the Wall Street Journal. Несмотря на угрозу повторных нападений, эвакуация из города продолжится, а Талибан вслед за президентом Байденом обещал найти и наказать виновных.

В четверг в аэропорту Кабула в результате двух взрывов погибло более 100 человек, включая по крайней мере 13 американских военных и 90 афганцев, сообщает the Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на официальных лиц, после подрыва террориста-смертника у одного из въездов в аэропорт толпа подверглась обстрелу со стороны вооружённого боевика. Ещё один взрыв прогремел в находящейся неподалёку гостинице за пределами аэропорта. По данным Пентагона, там получили ранения 18 военнослужащих армии США.

В статье отмечается, что из-за взрывов четверг стал для американских войск в Афганистане днём с самым большим числом жертв с 2011 года. Генерал Корпуса морской пехоты Фрэнк Маккензи рассказал журналистам, что военные ожидают повторные нападения за оставшиеся пять дней до полного вывода вооружённых сил США из страны.

Вечером в четверг президент Байден обещал не оставить атаки без ответа и продолжить эвакуацию из Афганистана. «Мы вас выследим и заставим заплатить», — заявил он. Глава государства добавил, что поручил советникам по национальной безопасности разработать план ответных действий.

Вашингтон обвинил во взрывах региональную ячейку «Исламского государства»*, которая взяла на себя ответственность за эти нападения в публикации информационного агентства Amaq. Талибан** является заклятым врагом ИГИЛ и с 2015 года боролся с террористами на территории Афганистана. После убийства одного из лидеров ИГ в афганской тюрьме, во вторник официальный представитель талибов Сухейль Шахин заявил иранским государственным СМИ, что в стране больше не осталось представителей этой группировки. «Мы решительно осуждаем этот шокирующий инцидент и примем все меры, чтобы виновные были наказаны», — заверил Шахин после происшествий в аэропорту Кабула.

Нападение в четверг стало первым серьёзным нарушением безопасности с тех пор, как Талибан занял столицу Афганистана и начал демонтаж взрывозащитных барьеров и других защитных сооружений для отражения атак боевиков в период 20-летнего военного присутствия США. «Люди с оптимизмом верили, что Талибан теперь обеспечит нам безопасность, и больше не будет терактов с участием смертников, однако, к сожалению, они произошли», — поделилась с газетой своим разочарованием афганская женщина, которая находилась рядом с одним из взрывов.

Такое кровопролитие представляет собой прямой вызов Талибану, который хвастается тем, что восстановил мир в Афганистане. Нештатный научный сотрудник Международного центра по изучению экстремизма в Лондоне Тор Хамминг считает, что «представление Талибана некомпетентным» отвечает интересам «Исламского государства». «Это битва за авторитет, — приводит The Wall Street Journal его слова. – Обе группировки заявляют, что их эмиры являются лидерами мирового мусульманского сообщества. Они не могут сосуществовать».

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.