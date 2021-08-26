NBC News: «гнев и отвращение» — разведка и другие ведомства США недовольны перспективой бросить афганских союзников

По словам бывшего сотрудника американской разведки, многие его коллеги испытывают «гнев и отвращение» из-за перспективы бросить афганских союзников, чтобы успеть к заявленной дате окончания эвакуации — 31 августа. Как сообщает NBC News, схожие чувства в отношении решения Джо Байдена не продлевать дедлайн испытывают также люди в конгрессе и различных ведомствах администрации.

Представители американского разведсообщества, цитирую, «преисполнены гневом и отвращением» из-за вероятной необходимости бросить тысячи афганских союзников, поскольку президент (Джо. — ИноТВ) Байден решил завершить эвакуацию к заранее установленному сроку 31 августа. Об этом заявил бывший сотрудник разведки США, попросивший не называть его имя.

С нами на связи корреспондент NBC по вопросам права и национальной безопасности Джулия Эйнсли. Она подробнее расскажет о том, что удалось узнать нашей команде.

Джулия, это было довольно сильное заявление, но этот человек — лишь один из немногих лиц, критически высказывающихся сейчас о ситуации в Афганистане. Что вообще говорят?

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News по вопросам права и национальной безопасности: Вы правильно отметили. До нас доходят высказывания людей и из конгресса, и из различных агентств в администрации Байдена, а также из разведсообщества. И они действительно весьма недовольны эвакуацией и тем, что президент решил сохранить заявленный ранее срок завершения операции — 31 августа.

Беря в расчёт эту дату, они понимают, что нет никакой возможности эвакуировать всех афганских союзников, которые работали с американскими войсками в течение 20 лет их пребывания в стране. Понятно, что кого-то придётся оставить. Многие здесь поддерживают контакты с людьми, которые сейчас находятся в Афганистане, и пытаются помочь им выехать в безопасное место. Но безусспешно. Многие выходы на посадку в аэропорту Кабула по-прежнему перекрыты, и представители наших ведомств беспокоятся о безопасности афганцев.

Мы слышали, что вчера сказал сенатор Бен Сасс: «К чёрту дедлайн. США должны выполнить свои обязательства». Также мы пообщались с людьми из Министерства внутренней безопасности, которые начали искать виноватых. Некоторые указывали в направлении Госдепартамента и утверждали, что после того как США назвали конечной датой 31 августа, процесс эвакуации нужно было начинать намного раньше.

Как мы понимаем, США попытались продлить конечный срок ещё на четыре дня, когда вчера директор ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с, по сути, лидером «Талибана»*. Знаем ли мы, почему это предложение было отвергнуто? Могли бы США надавить сильнее, чтобы добиться своего?

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ: Похоже, на данный момент в отношении конечного срока эвакуации всё решает «Талибан». И его представители заявили, что твёрдо намерены придерживаться заранее оговорённой даты. При этом президент Байден всё-таки заявил, что существует план на случай чрезвычайной ситуации: если «Талибан» не будет пропускать людей в аэропорт, они могут продлить срок окончания. Но во многом, конечно, всё сейчас зависит от тех, кто находится непосредственно в Афганистане и кто будет пытаться всё успеть к 31 августа.

Хочу отметить: этот вовсе не значит, что 31 августа мы увидим, как из страны вывезут десятки тысяч людей. Соединённым Штатам придётся фактически начать сводить на нет своё присутствие в стране даже раньше следующей недели. Так что вполне вероятно, что мы будем наблюдать, как эвакуировать будут всё меньше уже к концу этой недели или после выходных. Потому что потом им нужно будет уничтожить технику, которая всё ещё находится в Афганистане. Моя коллега Кортни Кьюби говорила с людьми из Пентагона, дела которого она освещает. По их словам, приоритетом для них будет спасение человеческих жизней, а не техника. Но операция действительно будет понемногу сворачиваться, чтобы успеть к конечному сроку.

А он приближается стремительно.

Дата выхода в эфир 25 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.