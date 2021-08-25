Fox: идёт ко дну быстрее «Титаника» — бывший помощник Тэтчер назвал правление Байдена «катастрофой эпических масштабов»

Из-за фиаско в Афганистане у британцев сложилось ощущение, что Америка их предала, пишет в своей статье для Fox News бывший помощник британского премьера Маргарет Тэтчер Найл Гардинер. При этом, по мнению автора, администрация Джо Байдена сейчас идёт ко дну быстрее «Титаника», а его президентство превратилось в «катастрофу эпических масштабов».

Из-за фиаско Байдена в Афганистане британцы чувствуют себя преданными, пишет в своей статье для Fox News Найл Гардинер, бывший помощник британского премьера Маргарет Тэтчер.



«Когда президент Байден в прошлую пятницу обратился к американскому народу по поводу вывода войск из Афганистана, мы стали свидетелями смертельной спирали одной из самых катастрофических администраций США наших дней, — пишет автор. — Это президентство идёт ко дну быстрее «Титаника». У него становится всё меньше друзей на мировой арене. И оно выглядит лёгкой добычей для врагов Америки, от Пекина до Москвы».



Байден, выступая из Белого дома, казался сбитым с толку, сердитым, непоследовательным и некомпетентным, подчёркивается в статье.

«Он не Джон Кеннеди, Рональд Рейган или Рузвельт. Его президентство — это катастрофа эпических масштабов», — убеждён Гардинер.



Байден не только с вызовом отвечал на вопросы СМИ, но и распространял дезинформацию, недостойную американского президента. Например, он заявил, что союзники Америки не ставят под сомнение авторитет США в связи с провалом в Афганистане и полностью поддержали решение о выводе войск.



«Это откровенная ложь», — отмечает автор.



На самом деле стратегия Байдена спровоцировала серьёзную критику по всей Европе. Причём самое жёсткое заявление прозвучало из Берлина, где Армин Лашет, сменивший Ангелу Меркель на посту лидера правящей партии ХДС назвал уход Америки из Афганистана «крупнейшим фиаско НАТО с момента его основания».



По мнению Гардинера, Байден явно живёт в «сумеречной зоне», если он думает, что союзники США, от Лондона до Варшавы, не ставят открыто под сомнение авторитет администрации Байдена на международной арене.



«Это озлобленный, дерзкий и оторванный от действительности президент, который не приемлет реальности», — подчёркивает автор.



Союзники Америки глубоко обеспокоены хаосом в Кабуле, и многие из них направили свои силы, чтобы вывести своих граждан, прежде чем «Талибан»* возьмёт город, в том числе и главный аэропорт, под свой полный контроль. На самом деле Джо Байден серьёзно подорвал позиции Америки и её союзников в мире.



Кроме того, не проконсультировавшись с британским правительством и другими союзниками по НАТО о сроках вывода войск из Афганистана, президент Байден нанёс ущерб «особым отношениям», существующим между США и Великобританией.



Как напоминает автор, британцы воевали плечом к плечу с американцами на полях сражений в Афганистане, и в этих боях погибли более 400 британских военнослужащих. После терактов 11 сентября 2001 года в США британцы первыми встали на сторону Вашингтона и приняли участие в военных ударах по талибам.



Британцы рассматривают действия Байдена как предательство. Они были ошеломлены и шокированы дилетантским и неорганизованным подходом его администрации, которая подвергла опасности жизни нескольких тысяч британских граждан.



Поразительно, но президенту Байдену на прошлой неделе потребовалось 36 часов на то, чтобы перезвонить премьер-министру Британии Борису Джонсону, когда талибы взяли в железную хватку афганскую столицу.



Реакция британского парламента была быстрой и яростной. В прошлую среду палата общин была возвращена с летних каникул. Десятки членов парламента и министров правительства осудили «катастрофический» и «постыдный» подход администрации Байдена.



Ни один президент США нашего времени не получил более громкого и единодушного упрёка со стороны политического руководства Великобритании, чем Джо Байден, отмечается в статье.



Последний, по мнению автора, серьёзно подрывает позиции Америки как лидера свободного мира. Его катастрофическая внешняя политика и слабое руководство наносят огромный ущерб имиджу США по обе стороны Атлантики и во всём свободном мире.



«Соединённым Штатам нужен в качестве лидера взрослый человек», — считает Гардинер.

Джо Байден быстро становится поводом для смущения, а отсутствие руководства с его стороны — это подарок врагам Запада: от талибов до Коммунистической партии Китая, говорится в статье.



«В современную эпоху Америка никогда ещё не имела более слабого руководства, и многие из наших союзников теперь надеются на то, что после 2024 года США вернут себе лидирующие позиции», — подытоживает свою статью для Fox News Найл Гардинер.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

