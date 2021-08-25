Guardian: сыпет соль на раны — Байден на встрече G7 отказался продлевать эвакуацию из Афганистана

Несмотря на просьбы европейских лидеров, президент США Джо Байден на встрече G7 твёрдо заявил о намерении вывести всех американских солдат из Афганистана до 31 августа, опасаясь в противном случае военных столкновений и терактов в аэропорту, сообщает The Guardian. В совместном коммюнике страны «большой семёрки» призвали Талибан соблюдать международные обязательства, права человека, мирно решить конфликты и поддерживать стабильность в Афганистане — западные дипломаты намерены добиваться исполнения этих требований благодаря привычным санкциям или финансовой помощи на своих условиях.

Джо Байдену потребовалось всего семь минут, чтобы посыпать солью раны от испортившихся отношений с европейскими лидерами, пишет The Guardian. Лидер Соединённых Штатов по видеосвязи твёрдо заявил, что американские солдаты не останутся в Кабуле после 31 августа, о чём его просили главы Франции, Италии и особенно Великобритании. Ранее в июле президент не стал менять назначенный Дональдом Трампом крайний срок по выводу войск из Афганистана и представил это решение своим европейским коллегам как свершившийся факт.

Для Европы такой поворот стал глубоким потрясением и привёл к трезвой переоценке ситуации, рассказывает издание. Пока надежды европейцев на то, что Байден признает ущерб, нанесённый выводом войск, и согласится оставить американские войска хотя бы ещё на день-два, не оправдались. Талибан* настаивает на соблюдении дедлайна, и США опасаются военного столкновения или теракта в аэропорту в случае отказа. Кроме того, Пентагон заявил, что эвакуация набирает темп, и, вполне возможно, все американские граждане покинут территорию страны к концу недели.

В какой-то степени решение Байдена является логическим итогом после того, как он заявил о соблюдении первоначального соглашения Дональда Трампа с талибами, заключённого в феврале 2020 года. «Талибан выиграл, и приз достался победителю», — отмечается в статье. Такая позиция не оставила Борису Джонсону никаких зацепок после того, как он открыто призвал Байдена отодвинуть дедлайн. Пытаясь сохранить лицо, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что настаивает на сохранении безопасного передвижения после 31 августа для тех, кто захочет покинуть Афганистан. Однако Талибан объявил, что не хочет, чтобы из страны уехало ещё больше сограждан, и не гарантирует им безопасный проезд. Как бы то ни было, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет утверждает, что, согласно достоверным источникам, Талибан уже нарушает свои обещания не допустить репрессий.

Таким образом, остаётся открытым вопрос, сможет ли побеждённый Запад в какой-то мере восстановить мир и повлиять на всё ещё несформированное талибами правительство. После встречи G7 Джонсон несколько подавленно и сбивчиво заявил, что в отношениях с Талибаном и правительством Афганистана у «большой семёрки» есть «серьёзные рычаги давления». Когда его попросили рассказать о них поподробнее, он указал на разморозку денежных фондов. Однако Запад больше не принимает решения и может только прибегнуть к знакомым мерам: грантам на определённых условиях, кредитам, помощи и даже санкциям, о которых не говорилось в официальном заявлении G7.

«Мы будем судить об афганских партиях по их действиям, а не словам, — написано в совместном коммюнике «большой семёрки». — В частности, мы подтверждаем, что на Талибан будет возложена ответственность за действия по предотвращению терроризма, сохранению прав человека, особенно женщин, девочек и меньшинств, а также достижению всеобъемлющего политического урегулирования в Афганистане». Также в заявлении говорится, что «легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который оно выберет для соблюдения своих международных обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане». Как указывает британская газета, эти же требования Запад выдвигал в адрес Талибана на протяжении месяцев в ходе безрезультатных переговоров в Дохе.

Тем не менее западные дипломаты на удивление не теряют надежды, что талибы подчинятся такому влиянию, хотя поиск умеренной версии Талибана в течение 10 лет пока оказался призрачной мечтой. Так, глава объединённого разведывательного комитета Великобритании сэр Саймон Гасс в понедельник во время разговора с бывшим министром финансов Афганистана Омаром Захилвалом попросил дать оценку нуждам Талибана и тому, какой подход он выберет для просьб о материальной поддержке со стороны Запада. По словам экс-министра, талибы столкнулись с огромными экономическими проблемами из-за множества запросов о гуманитарной помощи со всех концов страны. Афганистан, который на протяжении многих лет зависел от американских выплат, не может за один день отказаться от внешней поддержки. Бывший глава афганского центробанка Аджмал Ахмади также заявил, что финансовая подушка страны составляет лишь $9 млрд, причём большая часть — $7 млрд — находится на счетах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке. Ахмади подчеркнул, что правительство полагалось на физическую пересылку долларов, которую недавно прекратила администрация Байдена. Последствиями этого шага станут нехватка продовольствия, инфляция и обвал валюты.

Многое будет зависеть от поведения Китая, России, Пакистана, Турции и Ирана — они могут легко поддержать новое правительство, если захотят. Долгосрочными последствиями поражения США будет потеря влияния не только в Афганистане, но и во всём Ближнем Востоке, включая Ирак и даже Саудовскую Аравию. «Конец гегемонии США в регионе больше не кажется немыслимым», — подчёркивает в заключение The Guardian.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.