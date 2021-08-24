Миллиарды, потраченные впустую, — Neue Zürcher Zeitung об американском «наследии» в Афганистане

США вложили в Афганистан около триллиона долларов, но все попытки превратить его в демократическое правовое государство потерпели провал. Как отмечает швейцарская Neue Zürcher Zeitung, миллиарды из средств американских налогоплательщиков были потрачены на войну, и лишь незначительная часть денег пошла на восстановление страны. При этом из-за расточительства и нецелевого использования средств добиться успеха в Афганистане Вашингтону так и не удалось.

Куда делся триллион долларов, которые США вложили в войну в Афганистане? Ответ на этот вопрос попыталась найти швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Много денег было вложено в войну, относительно мало — в восстановление страны. Миллиарды долларов были потрачены впустую. Соответственно, после ухода американцев в Афганистане мало что останется, подчёркивает издание.

После почти 20 лет войны власть в Афганистане снова взял «Талибан»*. План Джорджа Буша — младшего и его правительства превратить Афганистан в демократическое правовое государство потерпел провал. Всё, что от него осталось, это около 240 тыс. жертв и высокие счета для американских налогоплательщиков, подчёркивает автор статьи.

По данным специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, война уже обошлась американцам почти в $1 трлн. Основная часть этой суммы ($837 млрд) была потрачена на войну, тогда как лишь $133 млрд заявлены как расходы на восстановление страны.

Однако даже из расходов на восстановление существенная часть была потрачена на безопасность. Около $89 млрд были выделены на обучение афганских солдат, борьбу с наркоторговлей и поддержание мира. Около $36,3 млрд было направлено на развитие страны — инфраструктурные проекты, социальные программы и систему здравоохранения. Часть этих денег также пошла на борьбу с наркоторговлей.

«Расходы американского правительства на проекты гуманитарной помощи ограничились $4,2 млрд», — отмечает швейцарская газета. Примерно $16 млрд составили эксплуатационные расходы, например, на обеспечение безопасности посольства и его персонала или контроль над выполнением программ.

На протяжении многих лет генеральный инспектор постоянно устанавливал факт расточительства или нецелевого применения денежных средств. Проводящая расследования платформа ProPublica собрала отчёты надзорного ведомства, которое изучает растраты, мошенничество или нецелевое использование денег налогоплательщиков. Так, в отчёте генерального инспектора за 2015 год было установлено, что, несмотря на $8,2 млрд, которые США потратили на борьбу с наркоторговлей в Афганистане, эта страна по-прежнему является крупнейшим в мире производителем опиума. Бизнес вокруг макового сока, из которого изготавливается, в том числе, героин, считается второй по важности отраслью экономики Афганистана после военной сферы, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Помимо дополнительно потраченных $700 млн ничего в этой ситуации не изменилось, констатирует издание. По заверениям экспертов, «Талибан» ещё до захвата власти контролировал свыше 60% производства опиума. Теперь, когда он руководит всей страной, «Талибан» стоит за 85% всего мирового производства опиума.

По данным ProPublica крах потерпели и другие дорогостоящие проекты США. $2 млрд было вложено в строительство дорог, которые афганцы не могли сами поддерживать в годном состоянии из-за нехватки средств и технических возможностей. $660 млн было потрачено на бронированные транспортные средства, однако афганцы оказались недостаточно обучены их техническому обслуживанию и ремонту.

Однако полностью напрасными усилия американцев в Афганистане всё же не были, признаёт швейцарская газета. Они предприняли немало усилий, например, в сфере обучения афганских детей, особенно девочек. Около $1,3 млрд Агентство США по международному развитию USAID вложило в образовательные проекты и, в частности, в выпуск учебников, стипендии и курсы подготовки к университету для девушек или в общее улучшение системы образования.

После вступления американцев в страну уровень посещаемости школ значительно возрос. Тем не менее, существенная разница между мальчиками и девочками сохранилась, отмечает издание. После того как «Талибан» захватил власть в 1996 году, школьное образование получали лишь 40% мальчиков и практически нулевой процент девочек. Для сравнения, в Южной Азии в 2001 году школьное образование получали в среднем 90% мальчиков и девочек.

Также за время американского присутствия в стране улучшились другие показатели, такие, как детская смертность и средняя продолжительность жизни. Впрочем, эти тенденции отмечались и до вступления США в Афганистан. Другие позитивные изменения, такие, как рост ВВП, вряд ли будут устойчивыми, поскольку экономика Афганистана зависима от военное промышленности и выплат помощи, прогнозирует швейцарская газета. За последние годы уровень нищеты в стране вырос и продолжает оставаться высоким.

По версии издания, боевые действия на Ближнем Востоке приведут к значительным последующим расходам со стороны американцев. По оценке американского Университета Брауна, все военные операции после терактов 11 сентября, включая войну в Ираке и антитеррористические миссии в других странах, обойдутся американским налогоплательщикам примерно в $6,4 трлн.

Дорого обойдётся, например, выплата процентов по тем триллионам, которые были потрачены на боевые действия. По подсчётам экспертов, эта сумма составит около $925 млрд. Медицинское обслуживание ветеранов в будущем обойдётся ещё как минимум в триллион долларов, подчёркивает издание.

После захвата власти «Талибаном» можно констатировать, что афганским вооружённым силам, на обучение которых было потрачено много средств, пришлось признать поражение в рекордно короткие сроки. Коррупция, плохое управление и отсутствие боевого духа — это лишь некоторые из причин, почему вложенные деньги не принесли ожидаемого успеха. Не окупились, однако, и многие проекты по восстановлению Афганистана. Эффект от присутствия США в стране, вероятно, оказался неустойчивым во многих районах, заключает Neue Zürcher Zeitung.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.