Американский публицист: творцом афганского коллапса стал сам Вашингтон, отказавшись бороться с коррупцией

«Коллапс» Афганистана стал плодом политики Вашингтона, который взрастил в стране небывалую коррупцию, влив в неё миллиарды долларов, но не обеспечив должный надзор за этими средствами, полагает американский публицист Кейси Мишель. Как пишет аналитик в своём материале на сайте NBC News, именно это и стало основным фактором столь быстрого краха афганского правительства — за него просто никто не захотел воевать. Между тем, по мнению Мишеля, США следовало бы это предвидеть.

Внезапный коллапс афганского правительства и печальные кадры, запечатлевшие попытки жителей Афганистана спастись от наступающих талибов*, американские политические обозреватели комментировали по-разному: некоторые из них жёстко критиковали администрацию президента США за «бездарно» организованную эвакуацию, тогда как другие обрушивались на нынешнего и бывших лидеров Америки, обвиняя их либо в заключении невыгодных договорённостей, либо в недостаточном внимании к урокам прошлых оккупационных операций, пишет в своём материале для сайта NBC News американский публицист Кейси Мишель.

По мнению аналитика, стремительное и триумфальное шествие «Талибана» по Афганистану на деле объясняется целым рядом факторов, но только один из них существовал при нескольких президентских администрациях, однако сегодня почти не удостаивается внимания со стороны прессы и политического истеблишмента. Это — коррупция, а конкретнее говоря, та коррупция, в которую много лет вносил свой вклад Вашингтон, «ручкаясь с жуликоватыми чиновниками и тормозя антикоррупционные расследования, пока рядовые афганцы мучились и наблюдали, как официальные лица продолжают богатеть», уверен Мишель.

О том, каким пышным цветом расцвела коррупция в Афганистане во время оккупации страны американскими силами, в самих США прекрасно знали, как знали и о том, какую роль в этом сыграл Вашингтон, констатирует автор. Как напоминает Мишель, несколько лет назад специальный генеральный инспектор американского правительства по восстановлению Афганистана (SIGAR) опубликовал доклад, где подробно разъяснялось, как США после вторжения в страну в 2001 году «раздули там пламя коррупции на высшем уровне и хищничества со стороны элит». 164-страничный документ изобилует просто «поразительными» подробностями, которые чётко показывают, как пропиталось коррупцией афганское правительство при поддержке Америки, подчёркивает публицист.

Так, в докладе приводится дело одного из помощников бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, которого уличили в вымогании взятки за прекращение расследования в отношении другого чиновника, но затем отпустили из-под стражи, а дело было закрыто; впрочем, следователи успели выяснить, что помощник работает на ЦРУ. «К моменту ареста и последующего освобождения помощника уже сложилась чёткая закономерность: высокопоставленным афганским чиновникам, подозреваемым в коррупции, зачастую удавалось избегать ареста и суда», — цитирует автор документ.

Вскоре после этого случая в прессу стала просачиваться информация о том, что ЦРУ вдобавок принялось целыми «мешками» доставлять непосредственно в афганские правительственные учреждения наличность, которая шла прямо коррумпированным полевым командирам и политикам. А ещё одно расследование показало, что как минимум 40% от многих тысяч контрактов между афганскими властями и Пентагоном на общую сумму в несколько десятков миллиардов долларов в конечном счёте были прикарманены криминальными группировками и чиновниками, перечисляет Мишель. Один американский чиновник даже заявил, что «крупнейшим источником коррупции в Афганистане выступают США», отмечает автор.

Впрочем, даже в те моменты, когда американские чиновники не были напрямую замешаны в даче взяток чиновникам-жуликам, Вашингтон без каких-либо угрызений совести закрывал глаза на деятельность афганских функционеров, монетизировавших свои связи, отмечает аналитик. К примеру, после того, как выяснилось, что Банк Кабула — одно из крупнейших финансовых учреждений Афганистана — является чуть ли не финансовой пирамидой, при помощи которой афганцы со связями во властных структурах смогли похитить через компании-однодневки почти $1 млрд, США много разглагольствовали о необходимости провести расследование и вернуть похищенное — но, как свидетельствует доклад генерального инспектора по восстановлению Афганистана, эти увещевания в итоге ни к чему не привели и афганское правительство так и не понесло наказания за то, что не смогло вернуть деньги.

Такая модель, когда США отодвигали борьбу с коррупцией на второй план, озаботясь вместо этого вопросами безопасности, существовала в Афганистане много лет, и, как подчёркивается в докладе генерального инспектора, в конечном счёте Америка лишь ухудшила ситуацию, влив в афганскую экономику десятки миллиардов долларов, не обеспечив при этом нормальный надзор за процессом заключения контрактов и вступая в партнёрские отношения с влиятельными, но «зловредными» силами, возмущается автор. При американцах из Афганистана в Дубай и другие «знаменитые операциями по отмыванию денег регионы» были вывезены огромные суммы, но Вашингтон просто умыл руки, не обращая на это никакого внимания и занимаясь исключительно достижением целей в плане политики и безопасности, пишет он.

Всё это, конечно, не укрылось от внимания рядовых афганцев. Как рассказывал публицисту Саре Чейс, исследовавшей коррупцию в Афганистане, один житель страны: «Мы просто стали по умолчанию предполагать, что Америке зачем-то нужна эта коррупция. Других объяснений её поведению у нас нет». От этого и выиграли в итоге талибы — ведь вооружённые силы, которые должны были оказывать им сопротивление, зачастую очень быстро сдавались, поскольку солдаты, по всей видимости, не имели никакого желания сражаться за своё коррумпированное правительство, поясняет Мишель. Отдельный вклад в победу «Талибана» вместе с тем внесло и то обстоятельство, что значительная часть этих вооружённых сил по причине всё той же коррупции существовала исключительно на бумаге, отмечает автор.

Единственное, что может удивлять во всей этой ситуации, — это тот факт, что с определённой точки зрения ничего удивительного в ней и нет, полагает аналитик. Американские власти должны были предвидеть, что их готовность вскармливать клептократию в Афганистане в итоге обернётся нехорошими последствиями для них самих, а их коррумпированный сателлит развалится сразу после ухода его патрона — и эксперты по борьбе с коррупцией как в самих США, так и за их пределами, предупреждали о таком исходе, пишет он.

«Все они совершенно правы: правительство, возглавляемое чиновниками-грабителями, вряд ли сможет вдохновить кого-то на верность, а вооружённые силы, фундамент которых расшатан коррумпированными командирами, вряд ли станут оказывать действительно жёсткое сопротивление, — подытоживает Мишель. — Ну а США надо было по самым разным причинам обо всём этом догадаться. Вашингтон постоянно говорил о том, что обеспечение безопасности в Афганистане имеет для него большее значение, чем борьба с коррупцией. В итоге же он не получил ни того, ни другого».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.