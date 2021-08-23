Fox News: Пентагон подключил коммерческие авиалинии к эвакуации афганских беженцев

Самолёты American Airlines, Atlas Air и некоторых других американских авиакомпаний будут помогать Вооружённым силам США в транспортировке эвакуированных из Афганистана, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, аэропорт в Кабуле для многих остаётся единственной надеждой на спасение от «Талибана».

Ещё одна экстренная новость от Fox News. Администрация Байдена объявила, что будет использовать коммерческие авиалинии для переправки эвакуированных из Афганистана. Тех, кто сможет попасть в аэропорт. Этот приказ совпал по времени с новым видео, на котором мы видим сотни, тысячи афганцев, которые ждут, что, может быть, их выкликнут по имени, и тогда они смогут пройти за ворота и спастись от «Талибана»*.



Подробности расскажет Дэвид Спант. Он с нами на прямой связи из Вашингтона. Дэвид?



ДЭВИД СПАНТ, корреспондент Fox News: Здравствуйте! Эта новая информация появилась всего несколько минут назад. Нам известно, что министр обороны Ллойд Остин задействовал гражданский резервный воздушный флот. Именно об этом вы сейчас говорили. Некоторые коммерческие авиалинии будут помогать с эвакуацией как американцев, так и афганцев, чтобы как можно скорее вывезти их из страны.



Хочу показать вам некоторые из авиалиний, которые сейчас выступают партнёрами правительства США. По три авиалайнера от American Airlines, Atlas Air, Delta, Omni Air International, Hawaiian Airlines и United Airlines. Все они будут работать рука об руку с Министерством обороны.



Также сообщается, что байденовский Белый дом сегодня утром рассматривает варианты нанесения ударов с воздуха с целью уничтожения нашей техники, которую «Талибан» украл и использует против нас.



Вооружённые силы Великобритании сообщают, что семь мирных афганцев были убиты у аэропорта в Кабуле, через который за последнюю неделю страну покинуло огромное количество людей. Семьи по-прежнему отчаянно стремятся выбраться из страны, и аэропорт в Кабуле — их единственная надежда. Послушаем.



АФГАНСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК: Минута за минутой, мы лицом к лицу с теми, кто хочет нас убить. «Талибан» окружает, ходит от двери к двери. Им надо знать, где ты работал, на кого. Если он спросит: «Как тебя зовут?» — мы в ужасе. Мы ошеломлены. Что мы должны ему отвечать?



ДЭВИД СПАНТ: Эвакуированные отправляются не только в Соединённые Штаты. У нас есть видео с группой прибывших в Индию. Это одна из десятков стран, принимающих афганцев. Ожидается, что подключатся и новые страны.



Кроме того, есть новая угроза со стороны афганского ИГ**, что ещё больше усложняет ситуацию. Обычно Афганистан ассоциируется с «Аль-Каидой»***. Но не забывайте о значительном присутствии в этой стране конкурирующей террористической организации — «Исламского государства».



Тем временем здесь, в Вашингтоне, где я нахожусь этим утром, президент Байден сегодня проснётся в Белом доме. Он отменил свой уикенд у себя в Уилмингтоне, штат Делавэр, и остался в Белом доме. Вчера в оперативном штабе он выслушал последние донесения своей команды по национальной безопасности. И сегодня после полудня он обратится к нации, имея новую информацию об афганских переводчиках.



Тем временем вице-президент Камала Харрис находится в Сингапуре, там она пробудет несколько дней, а во вторник уже будет во Вьетнаме. Эта поездка была запланирована заранее, но, конечно же, она проходит на фоне всех этих событий в Афганистане.



Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003



