CNN: Байден похвалил военных США за «филигранность» в Афганистане — на фоне хаоса и отчаяния в кабульском аэропорту

Президент США Джо Байден заявил, что в Афганистане американским военным удалось наладить один из крупнейших воздушных мостов в истории, что говорит о филигранности их действий. Однако эти слова противоречат кадрам из кабульского аэропорта, где царит хаос и отчаяние, передаёт CNN. При этом Байден пообещал вытащить из Афганистана всех американцев, однако Вашингтон, судя по всему, может просто не знать, где находятся многие из них.

Президент Байден назвал эвакуацию из Афганистана образцом американской мощи и филигранности.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это один из крупнейших и самых сложных воздушных мостов в истории. И единственная страна, способная вести подобные действия на другом конце мира с такой филигранностью, — это Соединённые Штаты Америки.

Однако кадры с места событий говорят несколько о другом. В кабульском аэропорту царит хаос и отчаяние. Видео, которое вы сейчас увидите, было снято сегодня днём по местному времени. Там распылили слезоточивый газ, люди кричат, слышны выстрелы. И я должна вас предупредить: смотреть на эти кадры непросто.

К сожалению, нам не известна судьба этой женщины и двух детей, лежащих на земле. С нами на связь выходит военный аналитик CNN генерал Уэсли Кларк. В прошлом он занимал пост главнокомандующего объединёнными силами НАТО. На эти кадры очень тяжело смотреть, жуть какая. Особенно, когда не знаешь, что там происходит. Генерал Кларк, похоже ли это, по вашему мнению, на филигранность?

УЭСЛИ КЛАРК, бывший главнокомандующий объединёнными силами НАТО: Я скажу вот что: наши военные проделали отличную работу в том плане, что они туда добрались. И президент Байден здесь абсолютно прав: в мире нет никакой другой армии, которая смогла бы перебросить шесть тысяч солдат в аэропорт и установить над ним контроль.

Однако это лишь половина проблемы. Вторая половина — это как эвакуировать оттуда людей. Чего мы пока не знаем, так это того, где сейчас находятся американцы. Сидят ли они в кабульских отелях или же их раскидало по Кандагару и прочим провинциальным столицам и деревенькам? Кто заведует описью? У кого есть список американцев?

Мне и моим друзьям в отставке поступают звонки от знакомых. Они знают о людях, которые просят вытащить их оттуда. Я слышал рассказы о найме транспортников на коммерческой основе. О многих событиях там, на местах мы просто не в курсе. Однако в итоге президент пообещал вытащить американцев из Афганистана, и это значит, что каждый американец хочет уехать из страны. Так что начать надо с выяснения вопроса о местонахождении этих американцев. Затем встаёт вопрос: как помочь им добраться до точек сбора по всей стране. Можем ли мы их забрать с помощью вертолётов? Столкнёмся ли мы с каким-либо сопротивлением? И если нам не удастся выполнить эту задачу, нам придётся иметь дело с «Талибаном»*, и они нам скажут: «Доставим мы вам ваших американцев. Но не за бесплатно». И нам бы не хотелось, чтобы так вышло.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.