Афганская правозащитница: если бы Байден подождал месяц, можно было бы прийти к соглашению с «Талибаном»

Правозащитница, политик и участница переговорной группы афганского правительства с «Талибаном» Фавзия Куфи считает, что президент Джо Байден «выбрал неудачный момент» для вывода войск. Он не дождался политической сделки и лишил Кабул всех рычагов влияния. Как заявила активистка The Guardian, отложи США свой уход хотя бы на месяц, на переговорах можно было бы прийти к соглашению, и теперь многие афганцы «больше не будут доверять» Америке.

Если бы президент США Джо Байден отложил вывод войск из Афганистана хотя бы на месяц, это бы существенно изменило результаты мирных переговоров с «Талибаном»*, заявила в интервью The Guardian правозащитница Фавзия Куфи.

По мнению активистки и первой женщины — вице-спикера Национальной Ассамблеи Афганистана, которая выступала членом переговорной группы афганского правительства, уход Америки лишил Кабул и Вашингтон всех рычагов влияния на талибов.

«Афганистан стал жертвой следующих друг за другом ошибок», — считает Куфи.

Как утверждает правозащитница, «президент Байден мог отложить (вывод войск. — ИноТВ) и дождаться политического урегулирования — хотя бы даже на месяц, просто чтобы сначала они пришли к политическому соглашению». Куфи полагает, что в ходе переговоров в Катаре стороны могли прийти к сделке и поспешный уход Америки из Афганистана «напрасно поставил под угрозу жизни куда большего числа людей».

«Мы все хотим, чтобы международные силы ушли. Как ни посмотри, иностранные силы, защищающие твою страну, — это нестабильно и нелогично. Но момент США сейчас выбрали неудачный — прямо посреди переговоров, до того как мы пришли к соглашению», — объяснила политик.

Также, по словам Куфи, отмена ограничений ООН на разъезды представителей «Талибана» для того, чтобы они смогли участвовать в переговорах в Дохе, была реализована непродуманно, поскольку они смогли отправиться в Китай, Россию, Иран и Турцию и «укрепить свои позиции». «Поэтому я думаю, что мир должен очень внимательно наблюдать за тем, как разворачивается ситуация, чтобы убедиться, что никто им не предоставит карт-бланш, пока они игнорируют права человека», — отметила Куфи.

Правозащитница, которая сейчас находится в своём доме в Кабуле и на которую было совершено уже два покушения, говорит, что, хотя и не прочь вывезти семью в безопасную страну, не хочет уезжать за рубеж надолго, несмотря на угрозу её жизни. При этом Куфи поделилась опасениями за афганских женщин и девочек. «Женщины чувствуют, что их бросили, мужчины это чувствуют. Женщины чувствуют, что их предали. Мировые лидеры не были честны в своих словах», — поделилась политик.

При этом, как призналась Куфи, она возлагает на соотечественниц большие надежды: «Женщины сильны и всё ещё могут стать движущей силой перемен в Афганистане. Они хотят внести свой вклад в улучшение Афганистана, помочь построить свою страну, и на этот раз всё по-другому. Они способны улучшить ситуацию. Они непричастны к разрушению своей страны, но являются частью её восстановления».

По словам Куфи, она не знает, что будет дальше. В своих официальных заявлениях «Талибан» утверждает, что всё будет иначе. Живя в Катаре во время переговоров, политические лидеры движения могли наблюдать исламский эмират, в котором женщинам разрешено учиться и участвовать в политике. Однако обещания верхушки могут разниться с тем, что делают солдаты на местах, полагает правозащитница.

«Люди очень обозлены и разочарованы, и многие из них больше не будут доверять США после вывода их войск и того, как это было организовано. Но также помните, что это (госсекретарь США. — ИноТВ) Джон Керри приехал в 2014 году в Кабул, вмешался и сделал Ашрафа Гани президентом», — рассуждает Куфи.

На её взгляд, сейчас трудно предсказать, что ждёт Афганистан. В лучшем случае в стране будет создано инклюзивное правительство, в котором будут представлены все люди Афганистана, и будут проводиться выборы, в которых смогут участвовать и женщины, и все социальные группы. В худшем — международное сообщество «повернётся спиной» и «исламский эмират «Талибана» будет способен вновь превратить страну в место боли и страданий».

«Я могу лишь оставаться здесь и сражаться за нашу страну, её женщин и мужчин», — резюмировала правозащитница.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

