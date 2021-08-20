Удар по борьбе с терроризмом: WSJ сообщает, что Путин выступил против присутствия США в Центральной Азии

The Wall Street Journal сообщает, что в июне на саммите с президентом США Джо Байденом Владимир Путин выступил против развёртывания американского контингента в странах Центральной Азии. Издание ссылается на высокопоставленных чиновников из США и России. По мнению WSJ, позиция Москвы помешает Вашингтону бороться с терроризмом на фоне падения афганского правительства.

В ходе саммита с президентом США Джо Байденом 16 июня его российский коллега Владимир Путин выступил против присутствия американских войск в странах Центральной Азии в любой форме, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников из США и России. При этом такая позиция Москвы нанесёт сильный удар по попыткам Вашингтона дать отпор терроризму на фоне вывода войск США из Афганистана.

Подобный шаг российской стороны, о котором ранее не сообщалось, сокращает количество вариантов размещения американских БПЛА и других средств, полезных в борьбе с терроризмом в граничащих с Афганистаном странах. При этом актуальность данной проблемы стала только выше из-за недавнего коллапса афганского правительства и его вооружённых сил.

Обмен мнениями обоих лидеров на этот счёт также указывает на то, что Москва куда больше стремится сохранить влияние в Центральной Азии, чем расширить сотрудничество с Байденом на фоне хаоса в Афганистане.

«Русские не заинтересованы в возвращении туда США», — подчеркнул бывший эксперт Госдепартамента США по Евразии Пол Гобл.

Между тем в ситуации, когда США не будут иметь доступа к таким странам, как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, Вашингтону придётся действовать с баз в Катаре и в других государствах Персидского залива, а также с авианосцев в Индийском океане. При этом базы в странах Персидского залива находятся от Афганистана на значительном удалении, из-за чего более 60% своего нахождения в воздухе американские БПЛА будут тратить просто на то, чтобы долететь до цели и вернуться на аэродром. В результате американская авиация будет располагать ограниченным временем на разведку или нанесение ударов.

Тем не менее Путин заявил Байдену, что Москва выступает против любого военного присутствия США в Центральной Азии, причём такой же позиции придерживается и Китай. По словам одного высокопоставленного американского чиновника, российский лидер указал на этот момент особо, хотя Байден и не пытался получить у Путина добро на развёртывание американских контингентов в регионе.

«Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединённых Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и / или их соседей. Это было бы, безусловно, НЕ в интересах России, — сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в письменном заявлении The Wall Street Journal. — Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни».

При этом даже действия авиации с баз в странах Персидского залива чреваты некоторыми осложнениями дипломатического характера, учитывая, что теперь Афганистан находится под контролем талибов*.

Когда США только начинали проводить операции на территории Афганистана, они зачастую действовали с баз в Узбекистане и Киргизии. Однако в 2005 году США ушли из Узбекистана, а через десять лет и из Киргизии, так как Россия и Китай оказывали давление на различные региональные страны с тем, чтобы те свернули своё военное сотрудничество с Вашингтоном.

Вместе с тем, по словам американских экс-чиновников, хотя Россия и обладает значительным влиянием в Центральной Азии, нельзя сказать, что Москва может помыкать некоторыми региональным державами так, как ей угодно.

«Москва обладает некоторым влиянием, но оно не абсолютно, — отметил Гобл. — Если вы спросите меня, хочет ли Ташкент сотрудничать с США, то я отвечу «да». Однако хочет ли Москва сотрудничества США и Ташкента? Ответ здесь, как мне кажется, нет».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.