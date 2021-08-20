Bild: сначала пиво, а люди потом — Германия «спасла» алкоголь раньше, чем своих афганских сотрудников

Во время планирования вывода войск из Афганистана выяснилось, что бундесверу нужно также вывезти большое количество алкоголя, остававшегося в запасах на его базе в Мазари-Шарифе. Для этого были предусмотрены дополнительные транспортные мощности — которых не нашлось для местных помощников Германии, рисковавших жизнями, чтобы сделать Афганистан лучше. 65 тыс. банок пива оказались для правительства в Берлине ценнее, чем люди, подчёркивает немецкий таблоид Bild.

Пиво и вино были вывезены, а местным помощникам бундесвера и немецких министерств пришлось остаться, пишет немецкий таблоид Bild.

При эвакуации из Кабула нашлась возможность транспортировать алкоголь, но не людей. Конечно, это было вызвано стечением обстоятельств, однако это показывает, каковы приоритеты немецкого правительства в отношении тех людей в Афганистане, которые годами работали на Германию и рисковали своими жизнями, отмечает издание. «Для немецкого правительства они менее ценны, чем пивные банки».

В начале июня, когда бундесвер погряз в планировании отвода войск, стала известна забавная деталь: из страны нужно будет вывезти огромные количества алкоголя — то, что осталось от запасов военной базы бундесвера в Мазари-Шарифе.

По данным Bild, речь идёт о 29 палетах с почти 65 тыс. банок пива и популярной у немцев смеси пива с лимонадом, а также о 340 бутылках вина и шампанского. 22,5 тыс. литров алкоголя были включены в планы по отводу войск из страны, для этого были забронированы дополнительные транспортные мощности.

Также в начале июня эксперт Свободной демократической партии по развитию Кристоф Хоффманн ставил вопрос о том, почему планируется спасать местных помощников бундесвера, но не тех афганцев, которые работали на Германию и участвовали в помощи развитию страны — и, прежде всего, работали на немецкое Общество по международному сотрудничеству GIZ. Министр иностранных дел Хайко Маас на это пояснил, что установленный порядок нельзя распространить на всех местных сотрудников, в противном случае речь будет идти «уже не о 2 тысячах, а о 20 тысячах человек».

Иными словами, тех, кто работал на Германию в сфере международного сотрудничества и развития, в том числе рискуя своими жизнями, чтобы сделать Афганистан лучше, теперь просто бросают — в отличие от 65 тыс. банок пива, подчёркивает немецкий таблоид.

«Правительство Германии в июне оценило положение в Афганистане совершенно неверно», — отметил Хоффманн в беседе с журналистами Bild. Конечно, нельзя было предсказать точное время коллапса, но строить планы на этот случай было необходимо. «Это позор, что GIZ, министерство по экономическому сотрудничеству и МИД не позаботились о своих людях. Так с людьми обращаться нельзя», — цитирует издание слова представителя Свободной демократической партии Германии.