BFM TV: «пиво будущего» со вкусом дыма — в США предположили, каким станет напиток через полвека

Американская пивоварня наглядно показала, каким станет популярный алкогольный напиток из-за глобального потепления: так, ячмень заменят просо и гречиха, вместо солода будут использовать одуванчик, а вода станет дымной после пожаров. В результате получилось отвратительно-горькое пиво, всю прибыль от которого перечислят ассоциации по борьбе с изменениями климата, передаёт BFM TV.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Время для рубрики «Самородок», без двадцати восемь. Сегодня утром встречаем Франсуа Дёлетр

(Играет песня La bière Жака Бреля)

ФРАНСУА ДЁЛЕТР, ведущий рубрики «Самородок»: Сегодня утром — пиво!

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий: Ты вообще спал сегодня?

ФРАНСУА ДЁЛЕТР: Да, я немного поспал (смеётся). Мы с вами отправимся в будущее — неплохое обещание, а? Мы отправимся пробовать «пиво будущего». Американская пивоварня, которая называется New Belgium, ради развлечения представила, каким вкусом может обладать пиво через 50 лет. Результат — вот: он называется Torched Earth, можно перевести как «Сожжённая Земля». Послушайте, как его создатель Коди Риф объясняет свою затею.

КОДИ РИФ, пивовар: Если бы «пиво будущего» было таким, я думаю, я бы точно стал меньше его пить. Это продукт, который настолько зависит от природы и сельского хозяйства, что ему может изменение климата может только угрожать. Так что интересно представить, на что было бы похоже пиво будущего, которое мы пытаемся избежать.

ФРАНСУА ДЁЛЕТР: Ай-яй-яй. Вторая плохая новость для футбольных фанатов после того, как «Пари Сен-Жермен» проиграл (в матче с «Манчестер Сити». — ИноТВ): «пиво будущего» будет невозможно пить, извините! Посмотрите на лица бедных подопытных кроликов, которых заставили попробовать это пиво. Как вы видели, кажется, им не очень понравилось. Могу вас заверить, что это пиво — не подделка, его точно можно пить, оно просто отвратительное. Всё это из-за изменения климата, потому что вот что они на самом деле сделали: создали рецепт, принимая во внимание ограничения, связанные с потеплением планеты. Как вы увидите, они, например, заменили родниковую воду «задымлённой» водой, чтобы немного уменьшить влияние пожаров на речную воду. Вместо ячменя они добавили просо и гречиху, потому что просо и гречиха являются злаками, которые хорошо переносят сильную засуху. А вместо хмеля — очень уязвимого растения — они добавили одуванчик, потому что он намного более выносливый.

Я лично не смог его попробовать, слава богу, однако создатели сказали, что оно на вкус приторное, очень горькое и в особенности с очень-очень сильным привкусом дыма. Коротко говоря, не супер. Вы меня спросите, почему они создали пиво, которое невозможно пить? А как раз для того, чтобы предупредить о последствиях изменения климата и призвать компании немного переосмыслить свой углеродный след, чтобы сделать бизнес-модель более устойчивой. И это хорошо: они действительно его рекламируют. Правда, я не уверен, что его много продают, но, в любом случае, вся прибыль будет перечислена ассоциации, которая борется с потеплением климата.