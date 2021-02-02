Welt: «крик о помощи» — самый холодный город Финляндии предложил провести у себя летнюю Олимпиаду
Это, пожалуй, самая необычная заявка, которая когда-либо делалась для летних Олимпийских игр. Добро пожаловать в Саллу, общину с населением 3500 человек в финской части Лапландии, недалеко от границы с Россией. Температура -50 ℃ здесь не редкость. Но если изменение климата продолжится, они сделают это. Ироничная видеозаявка на проведение Олимпиады-2032 является частью кампании, направленной на повышение осведомлённости о последствиях глобального потепления.
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