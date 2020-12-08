France 24: увлечь молодёжь — брейк-данс включили в программу летней Олимпиады-2024 в Париже

Скейтбординг, скалолазание, сёрфинг и брейк-данс пополнят программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает France 24. Как отмечает телеканал, их включение в олимпийскую программу призвано привлечь к этим международным соревнованиям внимание молодёжи.

Объединяя артистизм и атлетизм, брейк-данс привлекает внимание зрителей на улицах городов по всему миру с 1970-х годов. А сейчас ему открыли дорогу на крупнейшую в мире спортивную арену. Множество людей надеются, что это позволит брейк-дансу получить более широкое признание.

ЛОГАН ЭДРА, исполнительница брейк-данса: Я невероятно рада, и особенно за тех, кто проложил путь для моего поколения. Кажется, на протяжении всего прошедшего года не было ни недели, чтобы я не думала об Олимпийских играх, так что я очень рада.

Брейк-данс, также известный как брейкинг, дебютирует в олимпийской программе на Играх 2024 года в Париже. Танцевальные соревнования пройдут на отлично подходящей для этого площадке в сердце французской столицы. Судьи будут оценивать технику, креативность и манеру исполнения участников.

Хотя большинство представителей сообщества брейк-данса приветствовали включение танца в олимпийскую программу, некоторые представители стиля выразили опасения относительно того, что его культура и аутентичность потеряются на столь масштабной площадке.

Один из основоположников стиля Ричард Колон считает, что включение брейк-данса в программу призвано повысить интерес зрителей к Олимпийским играм.

РИЧАРД КОЛОН, исполнитель брейк-данса: Мы уже добились признания. Так что признания от участия в Олимпийских играх мы не ждём. Я лишь надеюсь, что мы повысим интерес к Олимпиаде. Я считаю, что всё как раз наоборот — дело как раз в том, что брейк-данс сможет дать Олимпийским играм.

По всему миру брейк-данс танцуют около миллиона человек. Программу Олимпийских игр также пополнят сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, призванные привлечь внимание зрителей из числа молодёжи.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.