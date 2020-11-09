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Dawn: гимнасты в Токио показали, как можно провести Олимпиаду во время пандемии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Токио прошёл международный турнир по спортивной гимнастике, призванный показать, что Япония справится с проведением Олимпийских игр даже во время пандемии, сообщает Dawn. В соревнованиях принимали участие 30 гимнастов из России, США, Японии и Китая, на мероприятие даже были допущены болельщики — и всё это при строгом соблюдении «коронавирусных» правил.
Dawn: гимнасты в Токио показали, как можно провести Олимпиаду во время пандемии
Reuters

В Токио в воскресенье прошла «дружеская встреча» 30 гимнастов из Японии, США, Китая и России, пишет Dawn. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность Японии «безопасно провести отложенную Олимпиаду-2020 в эпоху коронавируса».

Среди участников воскресных соревнований газета особо отмечает трёхкратного олимпийского чемпиона, японца Кохеи Утимуру, а также чемпиона мира 2019 года, россиянина Никиту Нагорного.

Это разовое спортивное мероприятие рассматривалось как «критически важная репетиция»: в июле 2021 года 11 тыс. спортсменов из разных стран мира предстоит прибыть в Японию для участия в Олимпиаде, говорится в статье.

Dawn сообщает, что воскресный турнир «был под угрозой», когда на прошлой неделе Утимура получил ложноположительный тест на коронавирус.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в своём видеопослании подчеркнул важность мероприятия и превознёс «олимпийские ценности» дружбы и солидарности. Как отмечает газета, именно так — «Дружба» и «Солидарность» — назывались две команды, на которые поделились спортсмены вне зависимости от страны и пола.

Зрители «с воодушевлением хлопали, но не кричали, помня о том, что это против правил». Только однажды трибуны нарушили молчание под впечатлением от «зажигательного» выступления Утимуры, говорится в статье.

Сам Утимура, чья команда «Солидарность» победила, заявил, что роль спортсмена — «давать надежду и мечты». Согласно опросам, большинство японцев считают, что Олимпиаду следует снова перенести или вообще отменить. «Не то чтобы мы не могли её провести, — возражает Утимура. — Я надеюсь, что все сосредоточатся на том, что мы можем сделать, чтобы суметь её провести».

Никита Нагорный, в свою очередь, подчеркнул готовность гимнастов соблюдать санитарные правила. «Для любого спортсмена Олимпиада будущего года будет самым важным соревнованием в жизни», — заявил россиянин.

Газета отмечает, что все гимнасты ежедневно проверялись на вирус, входили в зал в масках и приветствовали друг друга касанием кулаков, а не открытых ладоней. От объятий тоже пришлось отказаться.

Болельщикам перед входом замеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. Расстояние между зрительскими местами было увеличено, и все были в масках — «стандартная практика везде в Японии», комментирует Dawn.

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Dawn Пакистан Азия
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