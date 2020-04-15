NTD: чтобы попасть на Олимпиаду, иорданская дзюдоистка поднимает сестру и диван
Хадил надеялась пройти отбор и выступить на Играх в Токио, поэтому сначала расстроилась. К тому же Олимпиаду отложили на год.
Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о мерах защиты, которые он использует в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
За последние сутки в Италии зафиксировано 2667 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Департамент гражданской защиты страны. Общее число инфицированных превысило 165 тыс. и достигло 165 155.
Международный союз велосипедистов (UCI) продлил приостановку всех велогонок до 1 июля, а гонок Мирового тура — до 1 августа.
Магазины торговой сети «Магнит» работают в штатном режиме, заявил руководитель управления по внешним коммуникациям компании Антон Карпов.
В Нью-Йорке у более 2 тысяч полицейских выявлен коронавирус COVID-19.
Бельгийский «Андерлехт» возобновил совместные тренировки, не предупредив об этом широкую публику.
Контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве будет усиливаться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-встречи с врачами — членами клинического комитета по коронавирусу.
Белорусская федерация футбола (БФФ) решила отложить старт женского чемпионата страны.
Представитель Сергея Шнурова опроверг появившиеся в СМИ сообщения о заражении музыканта коронавирусной инфекцией COVID-19.
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова считает, что пока не готова к статусу лидера национальной команды страны.
Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE.
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».
Всемирный банк намерен мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, с кем бы хотел выйти на ринг.
В Московской области появилась новая государственная лаборатория для исследования коронавируса. Она создана на базе Подольского кожно-венерологического диспансера.
Автоэксперт Роман Гуляев дал рекомендации по выбору шин.
Медиадиректор команды «КамАЗ-мастер» Эрик Хайруллин рассказал о планах на будущее.
Историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия Наталья Душкина оценила ситуацию с восстановлением собора Парижской Богоматери.
В Нижнем Новгороде рассказали о мерах поддержки для самозанятых, оказавшихся в трудной ситуации из-за режима самоизоляции.
Клинический психолог из Екатеринбурга Анна Ткач рассказала, как не переедать во время режима самоизоляции.
Генеральный директор компании Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников предупредил о новых схемах мошенников во время пандемии коронавирусной инфекции.
Председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев намерен представить президенту Владимиру Путину свои предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на онлайн-совещании с представителями бизнеса.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в третьей декаде апреля.
Бывший первый заместитель мещанского межрайонного прокурора Москвы, юрист Евгений Власов оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности.
Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду травмировался, находясь в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Клинический психолог Наталья Ошемкова, преподаватель Московского института психоанализа, рассказала, как легче перенести режим самоизоляции.
В Ижевске приняли решение отменить все массовые субботники в связи с режимом повышенной готовности, который введён в Удмуртии из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал вероятность попадания коронавирусной инфекции COVID-19 на Международную космическую станцию (МКС).
У водителей и пассажиров в Московской области начали проверять цифровые пропуска с помощью специального приложения на планшетах и смартфонах.
В Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусом COVID-19, его работа приостановлена.
Спасатели предупредили о заморозках ночью и утром 16 и 17 апреля в Крыму.
Российская фигуристка Анастасия Гулякова рассказала, что равняется на свою соотечественницу Елизавету Туктамышеву, вместе с которой занимается в группе известного тренера Алексея Мишина.
С начала апреля суды Удмуртии рассмотрели 119 административных дел о нарушении режима самоизоляции.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что с 15 апреля в регионе ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться 16 апреля.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов считает, что в условиях пандемии коронавируса целесообразнее было бы аннулировать результаты нынешнего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В Великобритании за сутки зафиксировали 761 случай смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал тот факт, что в данный момент только две российские команды продолжают подготовку на фоне всемирной пандемии коронавируса — художественные гимнастки на базе в Новогорске, а также велосипедисты на треке в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба в рамках проекта «Матч ТВ» «Наши на Евро» поделился воспоминаниями о чемпионате Европы — 2016.
Власти Молдавии перенесли праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на 24 августа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своём блоге.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как относится к решению о переносе Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а также заявлениям, что Игры нужно было отменить.
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выгодна стране.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на время пандемии коронавируса рассмотрение дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лoзанне (CAS) было отложено.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
Прокуратура Москвы по поручению генерального прокурора Игоря Краснова начала проверку после публикации RT о блокаднице Галине Сикорской, которая около двух месяцев ожидает рассмотрения документов о начислении пенсии.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнительно направить 200 млрд рублей в регионы на обеспечение устойчивости бюджетов.
Футболисты туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса.