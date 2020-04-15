NTD: чтобы попасть на Олимпиаду, иорданская дзюдоистка поднимает сестру и диван

Когда из-за карантина в Иордании отменили все спортивные соревнования, дзюдоистка Хадил Алами очень расстроилась, потому что надеялась пройти отбор и выступить на Олимпиаде в Токио. Но она нашла выход из положения и продолжила тренироваться дома, используя в качестве «тяжёлых снарядов» бутылки с водой, диван и даже свою младшую сестру, которой тоже понравились такие необычные упражнения, передаёт NTD.

Необычные тренажёры придумала для себя иорданская дзюдоистка Хадил Алами, вынужденная сидеть дома из-за карантина. Тяжёлые снаряды ей заменяет диван, а также младшая сестра.

ХАДИЛ АЛАМИ, спортсменка из Иордании: Я попросила сестру потренироваться со мной. Положила её на плечи и стала приседать. Ей нравится — она думает, что я с ней играю.

В Иордании выявлено более 390 случаев COVID-19, семь человек умерли. Чтобы сдержать распространение коронавируса, иорданские власти отменили все спортивные соревнования, в том числе олимпийские квалификационные состязания.



Хадил надеялась пройти отбор и выступить на Играх в Токио, поэтому сначала расстроилась. К тому же Олимпиаду отложили на год.

ХАДИЛ АЛАМИ: Я даже перестала тренироваться, устроила себе отпуск. Но потом я подумала: зачем относиться к этому так отрицательно? Этот год позволит мне больше тренироваться и работать усерднее, чтобы ещё лучше подготовиться!

Девушка также тренируется на крыше дома. Спортивными снарядами ей служат бутылки с водой и старая деревянная лестница.

20-летняя дзюдоистка — единственная иорданская женщина, которая будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Токио. Игры должны пройти следующим летом.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.