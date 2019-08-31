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NTD: дайверам на радость — Иордания отправила на дно целый самолёт
В Акабском заливе появился новый интересный объект для дайвинга: Иордания спустила на морское дно пассажирский авиалайнер. Местные власти надеются, что это привлечёт в страну ещё больше туристов и поможет защитить коралловые рифы. Ранее у побережья Акабы уже затопили 19 единиц военной техники, чтобы создать первый в стране подводный музей, передаёт NTD.

Этот широкофюзеляжный лайнер «Трайстар» сменяет голубые небеса на синие морские воды. Отныне списанный авиатранспорт будет покоиться на дне Акабского залива в Иордании. И благодаря ему дайвинг в этих местах станет увлекательнее.

ШАРХАБИЛ МАДИ, глава отдела туризма: Это создаёт дополнительную ценность для Акабы, поскольку появляется новый объект для дайвинга. Это снизит давление на кораллы и увеличит поток зарубежных туристов в Акабу — особенно таких, которые ищут прекрасные и уникальные места для дайвинга.

НАЙЕХ БАХИТ, глава Управления особыми экономическими зонами: В дополнение к этому самолёт станет убежищем и домом для морских существ. Он поможет развитию морских жизней, росту коралловых рифов и размножению всех видов рыбы в Акабском заливе.

Погружением лайнера в море занимаются специалисты морского порта.

ИВИЦА НИКОЛИЧ, директор порта Акабы: Все наши катера вовлечены в этот процесс. Мы провели расчёт для оценки рисков. Нужны масштабные вычисления, нужно всё хорошо продумать, поскольку потопить самолёт не так уж просто.

Единственный морской курорт Иордании — Акаба, а туристы — крупный источник иностранной валюты в стране. Иорданские власти стараются привлечь больше зарубежных путешественников. В июле у побережья Акабы уже затопили 19 единиц военной техники, чтобы создать первый в стране подводный военный музей.

Дата выхода в эфир 30 августа 2019 года.

 

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NTD США Северная Америка
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