L’Express: по следам модных блогеров — Instagram-туризм вредит самым красивым местам на планете

Популярные в Instagram блогеры своими фотографиями природных достопримечательностей подталкивают пользователей к массовому фототуризму, который губителен для планеты, рассказывает L’Express. Хрупкая экосистема заповедных мест не выдерживает потока путешественников, которые не соблюдают правила поведения и оставляют мусор.

Фотографии идиллических пейзажей, расходящиеся по соцсетям, побуждают пользователей самим насладиться этими заповедными местами, что в итоге приводит к разрушению их экосистем, пишет L’Express.

Так, в марте прошлого года в Facebook-сообществе Bienvenue à Marseille («Добро пожаловать в Марсель»), которое делится с гостями города местными достопримечательностями, опубликовали великолепные снимки «маленького рая недалеко от Марселя», как гласит подпись. Окружённые бушующей зеленью природные бассейны с бирюзовой водой казались затерянными жемчужинами первозданной природы.

В набравшем более 24 тыс. лайков посте указывалось местоположение чудесного уголка — это истоки реки Ювоны в региональном природном заповеднике Сент-Бом, в 40 км от города. Последствия не заставили себя долго ждать: по словам координатора смотрителей парка Кароль Д’Антуони, на следующие выходные сюда приехали толпы туристов. «Мы никогда такого не видели, — поделилась она с газетой. — Вместо 50 человек за выходные у нас побывало 500 человек за один день». Как отмечает Д’Антуони, это были не местные жители и не любители пеших прогулок, а люди, специально приехавшие за фотографиями. За несколько дней хэштег #SourcesDeLHuveaune появился в десятках аккаунтов под селфи и красивыми пейзажами.

Такая реклама нанесла большой вред заповеднику: по словам Кароль Д’Антуони, везде стояли машины, перекрывая подъезды для спасательных служб, на дорожках было много мусора и людей, которые не соблюдали правила поведения, а самому месту едва не был нанесён серьёзный урон. Парк и коммуна Нан-ле-Пен приняли срочные меры: наняли двух охранников, развесили таблички с призывами беречь природу. Однако, как подчёркивает Д’Антуони, место не создано для массового туризма, и потоки желающих увидеть его своими глазами «свалились как снег на голову».

Источники Ювоны — не единственные жертвы Instagram или Facebook: каждый год всё новые места продвигаются инфлюенсерами, толкая интернет-пользователей на поездку за идеальным фото, несмотря на очереди. Плато Валансоль на юге Франции постигла та же учесть: каждый июнь сюда приезжают туристы, которые, не стесняясь, рвут лаванду, укладываются посреди поля ради красивых фотографий и даже снимают порнофильмы.

Таким образом, как пишет французское издание, захватывающие дух панорамы и природные естественные пещеры стали «инстаграммными» местами, а в интернете составлено множество списков самых «фотогеничных» уголков планеты. Более того, согласно недавно опубликованному британскому исследованию, этот критерий стал приоритетным для 40% миллениалов при выборе направления для путешествия. Этот феномен приводит к слишком большому потоку людей, многочисленным разрушениям природного наследия и необратимому негативному воздействию на природу.

Чтобы предотвратить нанесение ущерба природным достопримечательностям, в июле прошлого года французское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложило пользователям Instagram вместо геолокализации своих фотографий писать I protect nature («Я защищаю природу»): нажав на эту ссылку, люди перейдут на сайт WWF в Парижском регионе. В результате точный адрес необычного места не окажется в общем доступе, а пользователи соцсети обратят внимание на защиту природы. Некоторые знаменитости, в том числе горнолыжница Тасса Ворле и YouТube-блогер Элеонор Кост, готовы пойти на такие меры, однако их недостаточно по сравнению с ущербом от массового туризма.

Гийом Кронер, глава ассоциации за устойчивый туризм, считает, что инфлюенсеры сыграют «ключевую роль» в борьбе с потоками туристов. Как он объяснил в интервью L’Express, блогеры приобретают всё больше влияния и «должны призвать к ответственности путешественников, с которыми общаются», чтобы они выполняли правила и берегли природу. Кроме того, по мнению Кронера, звёзды соцсетей должны подталкивать к другим видам путешествий и продвигать «медленный туризм». К тому же некоторые Instagram-аккаунты начали высмеивать слишком неестественные позы и чересчур отфотошопленные снимки, чтобы сделать их менее желанными для пользователей.

Однако Кронер подчёркивает, что сам Instagram должен приложить усилия, чтобы избежать подобных случаев. По его словам, «доступные технические средства позволяют предвидеть интернет-шумиху», а соцсеть может «проанализировать пресловутые хештеги» и заранее предупредить директоров природных заповедников, чтобы избежать неприятного «сюрприза» и «дать им время принять некоторые меры безопасности». Со своей стороны Пьер Канне, руководитель программ WWF по климату, энергии и экогородам, призывает государственные органы к действиям. «Instagram — это способ соединить людей, — напомнил он в беседе с французской газетой. — Так давайте же его использовать на благо планеты и для информирования о том, каким опасностям она подвергается».