New York Times Оригинал

New York Times: самовлюблённость с угрозой для жизни — две стороны увлечения селфи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Любители селфи готовы идти на риск ради красивой фотографии в соцсетях — проведённые исследования доказали, что такие люди чаще страдают нарциссизмом, сообщает The New York Times. Однако, как отмечает издание, существует другая точка зрения, согласно которой автопортреты — это способ завоевать общественное доверие и почувствовать себя ближе к жителям с разных концов планеты.
New York Times: самовлюблённость с угрозой для жизни — две стороны увлечения селфи
Reuters

На прошлой неделе в Калифорнии произошли мощные землетрясения, однако некоторые люди вместо разрушительного явления увидели в них отличную возможность для необычного селфи, пишет The New York Times. Туристы, блуждающие среди разломов асфальта в поисках подходящего фона, — один из последних примеров того, как новомодная любовь к публикации собственных фото в исключительных обстоятельствах вступает в странный и опасный конфликт с природой и миром. Так, в прошлом году канадской ферме по выращиванию подсолнечника пришлось запретить вход посетителям из-за любителей селфи, вытаптывающих цветы, а в прошлые выходные в испанской Памплоне бык поранил мужчину в щёку, когда тот пытался заснять себя на видео во время ежегодного забега с быками.

Как рассказывает издание, селфи получили широкое распространение с 2010 года, когда Apple и другие компании стали добавлять в сотовые телефоны фронтальные камеры. В этом же году стали набирать популярность Instagram и другие приложения для обмена фотографиями. Согласно индийскому исследованию, с 2011-го по 2017 год во время селфи погибло более 250 человек. Список стран со смертельными селфи возглавляет Индия, за которой идут Россия и США. Большинству погибших ещё не исполнилось 30 лет, а смерть чаще всего наступала в результате падения, утопления или нападения животных.

Такая статистика, по мнению автора статьи, рисует портрет самовлюблённых, страдающих интернет-зависимостью людей, готовых на всё ради идеального фото, которым можно поделиться для удовлетворения собственного тщеславия. Однако нельзя отрицать неподдельную притягательность селфи: человеческие лица привлекают нас больше пейзажей или предметов, запечатлённые воспоминания подпитывают ностальгию, а лайки удовлетворяют потребность в социальном одобрении.
 
Что касается причин, по которым люди себя фотографируют, то мнения учёных на этот счёт разделились. Джесси Фокс, доцент Университета штата Огайо, провела исследование об использовании селфи в соцсетях и пришла к выводу, что большое количество фотографий такого рода в аккаунтах мужчин от 18 до 40 лет свидетельствует о нарциссизме и психопатии. Впрочем, как отмечает Фокс, потребность в социальном одобрении и поддержке является универсальной чертой, а портреты-селфи в похожей манере появлялись на протяжении многих веков. Например, художник XVI века Франческо Пармиджанино написал свой автопортрет с протянутой рукой, а в XVII веке Рембрант изобразил себя с выражением, похожим на популярный «дакфейс».
 
Американская газета отмечает, что с 2013 года, когда термин «селфи» вошёл в моду и был признан «словом года» Оксфордским словарём, учёные выявили три категории людей, которые их делают. Первая группа — это «коммуникаторы», которые своей фотографией хотят начать общение с подписчиками. Вторых назвали «автобиографами», потому что они документируют свою жизнь для себя, а не ради комплиментов. К третьим отнесли людей, занимающихся саморекламой, которые создают позитивный образ своего бренда (как семейство Кардашьян).
 
С другой стороны, Стивен Холидэй в своём исследовании о селфи опровергает идею, что они связаны с нарциссизмом. По его мнению, «селфи это наш способ поддерживать связь и общаться друг с другом, а также чувствовать себя ближе к людям по всему миру». Такой взгляд на природу автопортретов подтверждает анализ движения #ScientistsWhoSelfie, в рамках которого учёные публиковали в Instagram свои фотографии за работой. Изучив влияние этих снимков на восприятие конкретных профессий, авторы исследования пришли к выводу, что фото с лицами людей помогают преодолеть негативные стереотипы о той или иной области и завоевать общественное доверие.
 
В заключение The New York Times напоминает, что публикация селфи в соцсетях — не единственный способ поддерживать контакт с другими людьми. Можно послать фотографию группе людей или повесить у себя дома в рамке. Можно обойтись без неё и полностью прочувствовать момент. А тем, кто всё же решил сделать селфи, американский журнал советует быть предельно внимательными.
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New York Times США Северная Америка
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