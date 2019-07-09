NYT: в США пытаются остановить преступный челлендж с облизыванием мороженого

Сразу несколько штатов США пытаются бороться с набирающим популярность в социальных сетях челленджем с облизыванием мороженого в магазинах, сообщает The New York Times. Для этого власти штата Луизиана намерены наказать одного из его участников, несмотря на то что он купил мороженое с видео.
Всё началось с видео, на котором девушка в одном из магазинов Техаса лизнула мороженое и поставила его обратно на полку холодильника. В социальных сетях ролик быстро стал вирусным, посеяв страх среди любителей мороженого, пишет The New York Times.
Теперь власти и владельцы магазинов в США ломают голову над тем, как остановить целую серию видео, на которых люди совершают такое же преступление.
Создательницу челленджа уже нашли. В настоящий момент её дело передано в систему ювенальной юстиции Техаса, так как девушка оказалась несовершеннолетней.
И вот в субботу в штате Луизиана за публикацию видео, на котором он облизывает мороженое в магазине, арестовали мужчину.
Задержанным оказался безработный 36-летний американец Лениз Ллойд Мартин. Он очень удивился своему аресту, так как после купил упаковку мороженого.
«Он не считает, что сделал что-то неправильное, — заявил официальный представитель полицейского участка округа Ассумпшен Пэриш Лонни Кавальер. — Свой поступок он объяснил словами: «Я всего лишь хотел прославиться. И я заплатил за мороженое».
Тем не менее Мартину предъявили обвинение в порче потребительского товара и в размещении кадров совершения преступления в социальные сети. Однако пока неизвестно, какое наказание ему грозит.
По словам адвоката обвиняемого, власти тем самым пытаются предостеречь остальных от подражания Мартину, надеясь положить конец инцидентам.
При этом поступок Мартина вызвал волну негодования в небольшом городке Бель Роуз. По словам сотрудника магазина, где произошло преступление, о видео, которое посмотрели уже сотни тысяч раз, им рассказал один из клиентов, после чего там позвонили в полицию.
«Какой позор. Взрослый человек так себя ведёт», — отметил работник супермаркета Уинстон Уолтерс.
Несмотря на то что вскоре Мартин вернулся, чтобы показать чек, подтверждающий покупку, сотрудникам магазина пришлось изъять всю партию мороженого, так как никто не знал, какую именно упаковку брал мужчина.
Тем не менее, пишет The New York Times, у представителей местного полицейского участка своя версия событий. По словам Кавальера, Мартин попал на камеру видеонаблюдения, после чего его действия заметил один из владельцев супермаркета.
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