BFM TV: наконец-то полезный челлендж — пользователи соцсетей бросили вызов мусору

После непрестанного потока дурацких интернет-челленджей, хотя и со скуки, но пользователи соцсетей решили заняться по-настоящему полезным делом, передаёт BFM TV. Последователи новой инициативы объявили бой мусору: они приезжают в особо загрязнённые природные уголки, расчищают их, а затем в интернете делятся плодами своей работы.

Наконец-то что-то полезное! Потому что по большей части мне приходится вам рассказывать о каких-то дурацких интернет-челленджах.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛЯ-ТУР-ДЮ-ПЕН, ведущая: Даже абсолютно бесполезных.

КРИСТОФ ДЕЛЭ, ведущий: Да, это вы делаете частенько.

Да, пожалуй. Но сегодня утром у нас есть шанс исправиться, Кристоф. Ведь речь идёт об очень полезном челлендже, который носит название #trashtag, или «вызов мусору», или «мусор в помойку».

Взгляните на этот отрывок поста на Facebook, который был опубликован на прошлой неделе: «Новый челлендж для заскучавшей молодёжи. Сфотографируйте место, которое нужно как следует расчистить, потом сделайте фото, после того как что-то предпримите. Запостите. Присоединяйтесь к борьбе с мусором».

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛЯ-ТУР-ДЮ-ПЕН: Это здорово.

Сообщением, к которому прикреплена в качестве доказательства фотография, поделились 300 тысяч раз. Вообще сложно сказать, где была сделана сама фотография, потому что этот Байрон Роман, так зовут бросившего клик пользователя, удалил свою страницу, вероятно, из-за того, что движение стало очень популярным. Но последователей по всему миру нашлось немало. Есть целое множество примеров, которыми делились интернет-пользователи. Посмотрите на эту небольшую подборку. Вот это фото сделано в Вашингтоне.

Итак. Что нужно делать. Вы приезжаете в какое-нибудь загрязнённое место, которое нужно очистить от мусора, встаёте в эффектную позу, фотографируетесь. Как только закончите с уборкой, вы вновь делаете фото, позируя на фоне результатов своего труда, и размещаете всё в соцсетях под хэштегом #trashtag.

На самом деле этому челленджу уже несколько лет. Инициативу выдвинула ещё в 2015 году одна американская компания. Посмотрите это видео. Предприятие занимается продажей аксессуаров для путешествий — экологичных аксессуаров. И на тот момент компания хотела призвать своих клиентов: «Когда покупаете нашу продукцию для путешествий, не будьте равнодушны и воспользуйтесь ей, чтобы помочь сохранить природные зоны в их первозданном виде по всему миру».

Во Франции пока примеров не так много. Так что давайте сегодня утром призовём наших зрителей… Я вам сейчас зачитаю цифры, которые всех нас убедят в необходимости такой инициативы. За год во Франции один человек выбрасывает 354 килограмма коммунально-бытовых отходов. Это один килограмм в день, каждый из нас.

КРИСТОФ ДЕЛЭ: А вы сортируете свой мусор?

Да.

Конечно.

КРИСТОФ ДЕЛЭ: Барбье, не отвечай.

КРИСТОФ БАРБЬЕ, ведущий: Да нет, нет, я сортирую. Всякие упаковки же нужно выбрасывать в жёлтую урну?

Там сейчас какие-то новые правила.

В жёлтую.

А что ты делаешь с шарфами, которыми больше не пользуешься?

КРИСТОФ БАРБЬЕ: Я никогда их не выбрасываю!

Их можно пожертвовать…

Они вообще подлежат переработке.

КРИСТОФ БАРБЬЕ: Да, конечно.

Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.