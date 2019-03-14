BFM TV: наконец-то полезный челлендж — пользователи соцсетей бросили вызов мусору
Наконец-то что-то полезное! Потому что по большей части мне приходится вам рассказывать о каких-то дурацких интернет-челленджах.
ПАСКАЛЬ ДЕ ЛЯ-ТУР-ДЮ-ПЕН, ведущая: Даже абсолютно бесполезных.
КРИСТОФ ДЕЛЭ, ведущий: Да, это вы делаете частенько.
Да, пожалуй. Но сегодня утром у нас есть шанс исправиться, Кристоф. Ведь речь идёт об очень полезном челлендже, который носит название #trashtag, или «вызов мусору», или «мусор в помойку».
Взгляните на этот отрывок поста на Facebook, который был опубликован на прошлой неделе: «Новый челлендж для заскучавшей молодёжи. Сфотографируйте место, которое нужно как следует расчистить, потом сделайте фото, после того как что-то предпримите. Запостите. Присоединяйтесь к борьбе с мусором».
ПАСКАЛЬ ДЕ ЛЯ-ТУР-ДЮ-ПЕН: Это здорово.
Сообщением, к которому прикреплена в качестве доказательства фотография, поделились 300 тысяч раз. Вообще сложно сказать, где была сделана сама фотография, потому что этот Байрон Роман, так зовут бросившего клик пользователя, удалил свою страницу, вероятно, из-за того, что движение стало очень популярным. Но последователей по всему миру нашлось немало. Есть целое множество примеров, которыми делились интернет-пользователи. Посмотрите на эту небольшую подборку. Вот это фото сделано в Вашингтоне.
Итак. Что нужно делать. Вы приезжаете в какое-нибудь загрязнённое место, которое нужно очистить от мусора, встаёте в эффектную позу, фотографируетесь. Как только закончите с уборкой, вы вновь делаете фото, позируя на фоне результатов своего труда, и размещаете всё в соцсетях под хэштегом #trashtag.
На самом деле этому челленджу уже несколько лет. Инициативу выдвинула ещё в 2015 году одна американская компания. Посмотрите это видео. Предприятие занимается продажей аксессуаров для путешествий — экологичных аксессуаров. И на тот момент компания хотела призвать своих клиентов: «Когда покупаете нашу продукцию для путешествий, не будьте равнодушны и воспользуйтесь ей, чтобы помочь сохранить природные зоны в их первозданном виде по всему миру».
Во Франции пока примеров не так много. Так что давайте сегодня утром призовём наших зрителей… Я вам сейчас зачитаю цифры, которые всех нас убедят в необходимости такой инициативы. За год во Франции один человек выбрасывает 354 килограмма коммунально-бытовых отходов. Это один килограмм в день, каждый из нас.
КРИСТОФ ДЕЛЭ: А вы сортируете свой мусор?
Да.
Конечно.
КРИСТОФ ДЕЛЭ: Барбье, не отвечай.
КРИСТОФ БАРБЬЕ, ведущий: Да нет, нет, я сортирую. Всякие упаковки же нужно выбрасывать в жёлтую урну?
Там сейчас какие-то новые правила.
В жёлтую.
А что ты делаешь с шарфами, которыми больше не пользуешься?
КРИСТОФ БАРБЬЕ: Я никогда их не выбрасываю!
Их можно пожертвовать…
Они вообще подлежат переработке.
КРИСТОФ БАРБЬЕ: Да, конечно.
Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.
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