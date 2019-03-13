Обозреватель NYT: если бы у Сталина был смартфон — цифровые технологии открывают диктаторам новые возможности
«Мне жаль Иосифа Сталина. Он мечтал о создании тоталитарного общества, в котором поведение каждого отдельного человека можно предсказать и контролировать. Но он родился веком раньше», — пишет обозреватель The New York Times Девид Брукс. По его убеждению, современные технологии могли бы существенно облегчить жизнь диктатора.
Во-первых, сегодня в распоряжении Сталина были бы заметно лучшие средства слежения. Уже сейчас, когда контакты по большей части происходят посредством компьютера, остаётся электронная запись о наших действиях, в скором времени подключенные к интернету холодильники, часы, очки, телефоны и камеры слежения станут фиксировать каждый наш шаг, а беспилотные автомобили — передавать прокуратуре данные о всех наших перемещениях, уверен автор статьи. Не стоит забывать и о технологии распознавания лиц, которую Китай уже использует для слежки за собственными гражданами.
Во-вторых, благодаря искусственному интеллекту, сегодня у «дяди Джо» имелись бы более совершенные инструменты для предсказания поведения его подданных. Как заметила Шошанна Зубов в своей книге «Век надзорного капитализма» ( The Age of Surveillance Capitalism), использование Google не делает вас его клиентом. Google попросту фиксирует ваши действия и составляет на их основе поведенческие модели, которые отправляет своим настоящим клиентам — рекламодателям.
В-третьих, благодаря огромным массивам данных, Сталин смог бы выстроить Систему общественного кредита, подобную той, что используют сегодня в Китае. Правительство, банки и даже сайты знакомств собирают данные о своих пользователях, с помощью которых гражданам начисляются баллы и присваивается рейтинг. «Если ваш рейтинг слишком низок, вы можете попасть в чёрный список. Вам может быть не разрешено посещать музей. Возможно, вы не сможете полететь на самолёте, зарегистрироваться в отеле, зайти в торговый центр или окончить школу», — поясняет Брукс. «Во времена Сталина поддержание общественной дисциплины требовало крайних мер, — сетует автор статьи. — Нужно было устроить показательный суд (такой дорогостоящий!), отправить кого-то в Гулаг или организовать чистку». Отныне тирания может быть «маленькой, ненавязчивой, но повсеместной».
В-четвёртых, сегодня нет нужды утруждаться, устраивая революцию, ведь можно предложить людям «отвлекать их по восемь часов в день видеороликами с животными и жизненными мемами, и они пожертвуют ради вас личным пространством и впустят вас к себе в мозг».
Кроме того, когда рост сетевой активности приведёт к упадку общественной жизни и росту интернет-злоумышленников и мошенников, государство может вмешаться, чтобы «восстановить доверие» и в конечном итоге получить разрешение на полномасштабное управление сетевой жизнью граждан — что также уже происходит в Китае, замечает Брукс. К тому же развитие информационных технологий позволяет государству создать «уютный информационный бассейн», в котором граждане смогут плавать.
«Не стану утверждать, что в XXI веке для Сталина всё было бы так просто. Современные технологии позволяют легче управлять людьми, но также формируют ментальность, в которой людей гораздо больше гневят попытки их контролировать», — отмечает автор статьи. Когда у человека в руке смартфон, ему кажется, что его голос должны услышать, поясняет журналист. В результате тот тут, то там спонтанно вспыхивают протестные движения. «Вы получаете систему доминирования элит, прерываемую популистскими бунтами», — делает вывод Брукс.
«Мы полагали, что новые инструменты демократизируют власть, но они, похоже, её централизовали. Настала весна для диктаторов», — заключает обозреватель NYT.
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