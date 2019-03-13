Обозреватель NYT: если бы у Сталина был смартфон — цифровые технологии открывают диктаторам новые возможности

Иосифу Сталину стоило бы родиться на век позднее, ведь сегодняшнее развитие технологий существенно облегчило бы диктатору жизнь, иронизирует обозреватель NYT Девид Брукс. По убеждению автора, искусственный интеллект, технологии сбора больших объемов данных и распознавания лиц могли бы серьёзно помочь Сталину в его стремлении полностью контролировать поступки и мысли своих подданных.

«Мне жаль Иосифа Сталина. Он мечтал о создании тоталитарного общества, в котором поведение каждого отдельного человека можно предсказать и контролировать. Но он родился веком раньше», — пишет обозреватель The New York Times Девид Брукс. По его убеждению, современные технологии могли бы существенно облегчить жизнь диктатора.

Во-первых, сегодня в распоряжении Сталина были бы заметно лучшие средства слежения. Уже сейчас, когда контакты по большей части происходят посредством компьютера, остаётся электронная запись о наших действиях, в скором времени подключенные к интернету холодильники, часы, очки, телефоны и камеры слежения станут фиксировать каждый наш шаг, а беспилотные автомобили — передавать прокуратуре данные о всех наших перемещениях, уверен автор статьи. Не стоит забывать и о технологии распознавания лиц, которую Китай уже использует для слежки за собственными гражданами.

Во-вторых, благодаря искусственному интеллекту, сегодня у «дяди Джо» имелись бы более совершенные инструменты для предсказания поведения его подданных. Как заметила Шошанна Зубов в своей книге «Век надзорного капитализма» ( The Age of Surveillance Capitalism), использование Google не делает вас его клиентом. Google попросту фиксирует ваши действия и составляет на их основе поведенческие модели, которые отправляет своим настоящим клиентам — рекламодателям.

В-третьих, благодаря огромным массивам данных, Сталин смог бы выстроить Систему общественного кредита, подобную той, что используют сегодня в Китае. Правительство, банки и даже сайты знакомств собирают данные о своих пользователях, с помощью которых гражданам начисляются баллы и присваивается рейтинг. «Если ваш рейтинг слишком низок, вы можете попасть в чёрный список. Вам может быть не разрешено посещать музей. Возможно, вы не сможете полететь на самолёте, зарегистрироваться в отеле, зайти в торговый центр или окончить школу», — поясняет Брукс. «Во времена Сталина поддержание общественной дисциплины требовало крайних мер, — сетует автор статьи. — Нужно было устроить показательный суд (такой дорогостоящий!), отправить кого-то в Гулаг или организовать чистку». Отныне тирания может быть «маленькой, ненавязчивой, но повсеместной».

В-четвёртых, сегодня нет нужды утруждаться, устраивая революцию, ведь можно предложить людям «отвлекать их по восемь часов в день видеороликами с животными и жизненными мемами, и они пожертвуют ради вас личным пространством и впустят вас к себе в мозг».

Кроме того, когда рост сетевой активности приведёт к упадку общественной жизни и росту интернет-злоумышленников и мошенников, государство может вмешаться, чтобы «восстановить доверие» и в конечном итоге получить разрешение на полномасштабное управление сетевой жизнью граждан — что также уже происходит в Китае, замечает Брукс. К тому же развитие информационных технологий позволяет государству создать «уютный информационный бассейн», в котором граждане смогут плавать.

«Не стану утверждать, что в XXI веке для Сталина всё было бы так просто. Современные технологии позволяют легче управлять людьми, но также формируют ментальность, в которой людей гораздо больше гневят попытки их контролировать», — отмечает автор статьи. Когда у человека в руке смартфон, ему кажется, что его голос должны услышать, поясняет журналист. В результате тот тут, то там спонтанно вспыхивают протестные движения. «Вы получаете систему доминирования элит, прерываемую популистскими бунтами», — делает вывод Брукс.

«Мы полагали, что новые инструменты демократизируют власть, но они, похоже, её централизовали. Настала весна для диктаторов», — заключает обозреватель NYT.