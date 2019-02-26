Fox News: Facebook воспринял избрание Трампа как свой «провал»

Социальные сети служат важнейшей платформой для политических дебатов в США, однако руководство крупнейших IT-компаний преследует свои политические цели, констатирует Fox News. Автор книги о виртуальной реальности Блейк Харрис разоблачает Facebook как тоталитарную организацию, увольняющую инакомыслящих.

Практически все наши политические споры в какой-то мере протекают онлайн — следовательно, под контролем горстки крупных IT-компаний. Поэтому огромное беспокойство внушает тот факт, что внутри этих IT-компаний царит политическая предвзятость. Новая книга «История будущего» рассказывает о том, какую роль политика играет в Facebook. Как отмечает автор, Блейк Харрис, сотрудники компании «чувствовали, что компания провалила свою миссию, позволив Трампу победить в 2016 году». И это ещё не всё! Компания провела расследование в отношении своего высокопоставленного сотрудника Палмера Лаки и в конечном счёте его уволила: его грех заключался в том, что он голосовал за кандидата, которого они не поддерживали.



Блейк Харрис сегодня с нами. Прежде всего, Блейк, хочу поздравить вас с выходом книги «История будущего».



БЛЕЙК ХАРРИС, автор книги «История будущего»: Спасибо!



Из прочитанного у меня сложилось впечатление, что это довольно конфиденциальная информация. Похоже, эти компании тесно связывают свою миссию с политикой.



БЛЕЙК ХАРРИС: Совершенно верно! У них была такая группа «Переориентация нашей миссии». А после выборов они считали, что провалили свою миссию. И меня это немного насторожило. Я вовсе не собирался писать книгу о политике, предполагалось, что книга будет о виртуальной реальности. Об Oculus — компании, основанной в 2012 году 19-летним пареньком по имени Палмер Лаки. Этакий мечтатель, живущий в трейлере в Лонг-Бич, основывает компанию — не проходит и двух лет, как Facebook покупает её за 3 миллиарда долларов. Всё идёт хорошо, предполагается, что они несут в мир виртуальную реальность. И вдруг — в самый разгар написания моей книги! — Палмера увольняют из Facebook по причинам, не связанным с виртуальной реальностью.



По каким же причинам?



БЛЕЙК ХАРРИС: Всё началось в сентябре 2016 года, когда его разоблачили как сторонника Трампа. Как это часто бывает, разоблачительная новость не совсем соответствовала истине. Его изобразили таким, знаете ли…



По сути, произошло вот что: он пожертвовал 10 тысяч долларов политической организации под названием Nimble America, задача которой заключалась в установке рекламных щитов по всей стране. Они установили только один щит — с карикатурой на Хиллари и надписью: «Слишком большая, чтобы сесть в тюрьму». Настоящий скандал!



После этого появился заголовок… Всё началось со статьи в Daily Beast о том, что миллиардер из Facebook тайно финансирует трамповскую «фабрику мемов» и что Палмер в ответе практически за каждую гадость, которую вы видели в интернете на протяжении предвыборного сезона.



Это была неправда. И Палмеру захотелось опубликовать заявление: «Это неправда. Но то, что я поддерживаю Трампа, правда». Это было неприемлемо. Было неприемлемо, чтобы он объявил себя сторонником Трампа. А потом… Знаете, в подобных ситуациях всегда хорошо действовать как можно раньше. Но прошли сутки, прежде чем он опубликовал заявление.



Причина была в том, что дело дошло до руководства Facebook, и Марк Цукерберг лично написал заявление, которое Палмер должен был опубликовать, если хотел сохранить свою должность. Там не говорилось, что он поддерживает Трампа, там говорилось, что он планировал голосовать за Гэри Джонсона.



Вы рисуете образ компании, по сути, тоталитарной в своих воззрениях. «Либо по-нашему, либо вы уволены». Но ведь это портал, через который проходит огромный процент всей информации! Они в большой мере контролируют полемику в нашей стране! Мы должны обеспокоиться!



БЛЕЙК ХАРРИС: Совершенно верно! Я обеспокоен. Оговорюсь: я всю жизнь был либералом, на каждых выборах я голосовал за демократов. И я вырос в городке, где сейчас живут Клинтоны. Так что я был весьма подавлен, когда моя соседка проиграла на выборах. Но я был ещё больше подавлен и напуган тем, что обнаружил в Facebook!



Это о многом говорит. Я благодарен вам за то, что вы обозначили свою политическую ориентацию. Я думаю, это вызывает доверие к вашей позиции и к вашей книге.



БЛЕЙК ХАРРИС: Спасибо!



Надеюсь, её прочтёт куча народа! Спасибо!



БЛЕЙК ХАРРИС: Спасибо!



Дата выхода в эфир 22 февраля 2019 года.