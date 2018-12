CBS News: демократы взяли на вооружение «российские» методы онлайн-пропаганды

Сосредоточившись на «российском вмешательстве», американцы забыли о доморощенных манипуляторах, заявляет сенатор США Дуглас Джонс. На выборах в штате Алабама команда демократа Джонса разработала предвыборную стратегию, взяв за основу «российскую кампанию по дезинформации» 2016 года, передаёт CBS News. Сам сенатор утверждает, что ничего об этом не знал.

Сенатор от штата Алабама Дуглас Джонс заявил The New York Times, что был возмущён, узнав об обманных методах, применённых в Facebook, чтобы поддержать его на прошлогодних выборах. Как сообщает The New York Times, группа демократов, экспертов по социальным сетям, составила свой план по поддержке Джонса, взяв за основу российскую кампанию по дезинформации во время последних президентских выборов. Группа также ставила цель навредить его оппоненту — республиканцу Рою Муру.



Инициатива, которая обошлась в 100 тысяч долларов и была профинансирована председателем (совета директоров. — ИноТВ) LinkedIn Ридом Хоффманом, вряд ли повлияла на предвыборную гонку, в рамках которой был в сумме потрачен 51 миллион долларов.



Вот как отреагировал на эту историю сенатор Джонс: «Мы так сосредоточились на России, что упустили из виду тот факт, что люди в этой стране могут взять тот же сценарий и сделать то же самое», — заявил он The New York Times.



Подробности обсудим со старшим продюсером CNET Дэном Пэттерсоном. Дэн, это так интересно, мы ведь впервые услышали что-то подобное об этой конкретной предвыборной гонке. Расскажите нам, какие именно методы использовались на выборах в Алабаме?



ДЭН ПЭТТЕРСОН, старший продюсер CNET: Операторы создавали страницы в Facebook… Хотя похоже, что они использовали и Twitter. Но главным образом страницы в Facebook. На эти страницы было подписано всего несколько сотен человек. Но вот, что они делали. Они применяли те же методы, что и русские в 2016 году — пытались разделить консервативных избирателей Республиканской партии перед дополнительными выборами и даже подбивали некоторых избирателей вписывать в бюллетень имя другого кандидата.



Итак, представьте себе, многие методы, использованные в 2016 году против сенатора Клинтон, направленные на подрыв доверия к ней, к её достижениям, на создание впечатления, что почти любой (другой кандидат. — ИноТВ) лучше неё… Те же самые методы в прошлом году применили операторы этих страниц.



Джонс отрицает какую-либо свою причастность и призывает Минюст и Федеральную избирательную комиссию провести расследование. Но можно ли на данный момент точно сказать, были ли вообще нарушены какие-то законы?



ДЭН ПЭТТЕРСОН: Точно сказать нельзя. Вот почему эти кампании влияния так интересны. Очевидно, что они эффективны. Послушайте, если вы считаете агитационные материалы в Facebook и Twitter эффективными, контент кампаний влияния — это, по сути, та же агитация. И этот контент разработан так, чтобы быть эффективным. Потому что из-за него мы получаем оповещения и утверждаемся в своём мнении. Если каждый раз вы получаете звуковое уведомление о новых комментариях, у вас вырабатывается немного дофамина.



И если в случае с агитацией это и эффективно, и законно, нельзя с уверенностью сказать, что выкладывание материала с расчётом на его «вирусное» распространение — это обязательно незаконно. Это и открывает «ящик Пандоры» с сомнительными методами, которые эффективны, но, возможно, ничего не нарушают.



Интересно, что это похоже на пробный сценарий: как сообщается, один из участников команды, которая этим занималась, заявил, что рассматривал этот проект как «маленький эксперимент по изучению действия определённых онлайн-методов».



Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.