NBC: пользователей потрясло, как Facebook распорядился их личными данными

Социальная сеть Facebook предоставляла 150 компаниям доступ к личным данным пользователей, причём в некоторых случаях даже позволяла читать, писать и удалять личные сообщения, сообщает NBC со ссылкой на The New York Times. Как отмечает телеканал, скандалы вокруг политики Facebook случались и раньше, но на этот раз общественность рассердилась не на шутку.

Всё больше людей сегодня решают, что Facebook им не друг. В Twitter набирает популярность хэштег #deletefacebook (удали Facebook. - ИноТВ). Терпение людей иссякло после сообщения The New York Times о том, что Facebook предоставлял 150 компаниям, в том числе Microsoft, Amazon и Netflix, доступ к личным данным пользователей. В некоторых случаях компании-партнёры получали возможность читать, писать и удалять личные сообщения без ведома и позволения пользователей.



ЭНН ТОМПСОН, корреспондент NBC: Какой мотив стоит за этими партнёрствами?



КАРА СВИШЕР, аналитик NBC: Мотив — расти любой ценой. Расти любой ценой и продавать тайну вашей личной жизни за деньги.



Сегодня Facebook признал, что предоставлял партнёрам, таким как Spotify, доступ к личным сообщениям пользователей, регистрировавшихся на сайтах через аккаунт Facebook, но заявил, что не делал этого без разрешения пользователей. Spotify заявляет, что никогда не имел доступа к личным сообщениям.



Критика в адрес Facebook по поводу тайны личной жизни и доступа к данным пользователей звучит уже не первый год. В 2009 году на страницах New Yorker основатель компании Марк Цукерберг просил прощения за свою студенческую переписку, в которой он назвал людей, доверивших ему свою информацию, «тупыми».



Только в этом году он повинился перед конгрессом в том, что позволил политической консалтинговой компании заполучить данные пользователей без их разрешения.



МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Facebook: Это была большая ошибка. И это была моя ошибка. И мне жаль.



Возможно, на этот раз слова «жаль» будет недостаточно.



Энн Томпсон, NBC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 19 декабря 2018 года.