NBC: пользователей потрясло, как Facebook распорядился их личными данными

Социальная сеть Facebook предоставляла 150 компаниям доступ к личным данным пользователей, причём в некоторых случаях даже позволяла читать, писать и удалять личные сообщения, сообщает NBC со ссылкой на The New York Times. Как отмечает телеканал, скандалы вокруг политики Facebook случались и раньше, но на этот раз общественность рассердилась не на шутку.
Всё больше людей сегодня решают, что Facebook им не друг. В Twitter набирает популярность хэштег #deletefacebook (удали Facebook. - ИноТВ). Терпение людей иссякло после сообщения The New York Times о том, что Facebook предоставлял 150 компаниям, в том числе Microsoft, Amazon и Netflix, доступ к личным данным пользователей. В некоторых случаях компании-партнёры получали возможность читать, писать и удалять личные сообщения без ведома и позволения пользователей.
ЭНН ТОМПСОН, корреспондент NBC:Какой мотив стоит за этими партнёрствами?
КАРА СВИШЕР, аналитик NBC: Мотив — расти любой ценой. Расти любой ценой и продавать тайну вашей личной жизни за деньги.
Сегодня Facebook признал, что предоставлял партнёрам, таким как Spotify, доступ к личным сообщениям пользователей, регистрировавшихся на сайтах через аккаунт Facebook, но заявил, что не делал этого без разрешения пользователей. Spotify заявляет, что никогда не имел доступа к личным сообщениям.
Критика в адрес Facebook по поводу тайны личной жизни и доступа к данным пользователей звучит уже не первый год. В 2009 году на страницах New Yorker основатель компании Марк Цукерберг просил прощения за свою студенческую переписку, в которой он назвал людей, доверивших ему свою информацию, «тупыми».
Только в этом году он повинился перед конгрессом в том, что позволил политической консалтинговой компании заполучить данные пользователей без их разрешения.
МАРК ЦУКЕРБЕРГ, генеральный директор Facebook:Это была большая ошибка. И это была моя ошибка. И мне жаль.
Возможно, на этот раз слова «жаль» будет недостаточно.
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