Хуже курения — Fox News о вреде соцсетей для молодёжи

Новое исследование показало связь между посещением Facebook и уровнем депрессии и одиночества в обществе, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, разработчики соцсетей делают всё, чтобы их сайт вызывал привыкание, и это губит больше подростков, чем табачная индустрия. Однако, в отличие от производителей сигарет, IT-компании пользуются благосклонностью американских властей.

Всё больше научных данных свидетельствует о том, что Facebook и другие IT-компании вредят Америке и коверкают наши мозги. Новое исследование психолога из Пенсильванского университета показывает, что Facebook — речь идёт только о Facebook, одной из многочисленных социальных сетей — может существенно повысить уровень депрессии и одиночества. И эти чувства пропадают, когда человек перестаёт сидеть на Facebook.



Нас это удивлять не должно. Всего год назад один из первых инвесторов Facebook Шон Паркер хвастался, что компания намеренно сделала сайт таким, чтобы он вызывал как можно больше зависимости. А возможный вред никого не интересовал. Представьте, что было бы, если бы такое признание сделали табачные бароны. Они бы сели за решётку! Но в данном случае все на свободе.



Сегодня с нами Том Кёрстинг — автор книги «Нет подключения: как восстановить связь с нашими детьми, сбитыми с толку цифровыми технологиями».



Не буду спрашивать, удивлены ли вы, Том. Я знаю, что нет. Вы написали об этом целую книгу. Как должны реагировать родители подростков и молодых людей, видящие, как их дети ускользают, становятся отчуждёнными и грустными из-за чрезмерного использования (соцсетей. — ИноТВ)?



ТОМ КЁРСТИНГ, семейный терапевт: Вот первый совет, который я даю им в своих лекциях на эту тему. Все стали… Мы превратились в общество, где все стараются «быть не хуже других»: такое впечатление, что каждый делает то же, что и все остальные. К примеру, свой первый смартфон дети получают — в среднем — в пятом классе. И я могу задать любому родителю вопрос…



Это средний возраст?



ТОМ КЁРСТИНГ: Да. Среднестатистический ребёнок в пятом классе получает смартфон, в котором уже есть все соцсети и тому подобное. Если мы спросим наших слушателей, считают ли они, как родители, что это хорошая идея, любой ответит: «Нет». Однако большинство из них всё равно так поступает. Это попытка быть как все.



Да, попытка быть как все. Так, может быть, первый шаг — заявить вслух о том, о чём все и так подозревают? О том, что это разрушает наше общество, делает нас тупыми и грустными.



ТОМ КЁРСТИНГ: Так и есть. Что же касается депрессии, я был рад увидеть исследование на эту тему. Потому что я всегда ищу исследования. Иногда нам нужно обратиться к здравому смыслу. Когда мы смотрим по сторонам и видим, что происходит.



Это точно. Да.



ТОМ КЁРСТИНГ: Знаете, тот факт, что с 2006 года самоубийств среди подростков стало на 70 процентов больше… И все исследования…



Семьдесят… Пожалуйста, повторите. На семьдесят процентов с 2006 года?



ТОМ КЁРСТИНГ: С 2006 года.



Самоубийства среди молодёжи.



ТОМ КЁРСТИНГ: Среди подростков. Да. Их стало на 70 процентов больше. И исследователи… Прямых доказательств пока нет, но исследователи предполагают, что это из-за социальных сетей. Ведь чего вы жаждете, чего вы ищете, сидя безвылазно в соцсетях? Вы ищете обратной связи, стремитесь наполнить внутреннее чувство самости из внешнего источника.



Да.



ТОМ КЁРСТИНГ: А самоуважение, радость и счастье — это то, что исходит изнутри вовне. Не внутрь извне — так не бывает. Вот в чём люди запутываются, сами того не понимая.



Производители сигарет никогда не убивали столько подростков. Им до этого далеко. Так?



ТОМ КЁРСТИНГ: Именно.



От начала курения до болезни проходит много лет. При этом их (производителей сигарет. — ИноТВ) делают изгоями, их прижимают и с помощью федеральных законов чуть ли не сживают со свету из-за той угрозы, которую они представляют для детей. А в данном случае никто не принимает никаких мер — почему?



ТОМ КЁРСТИНГ: Опять-таки, это восходит к… В Калифорнии проводилось исследование, которое показало опасность излучения от смартфонов. И когда с этим исследованием ознакомились в Центре по контролю за заболеваниями, то отказались публиковать выводы! Чтобы добиться публикации, пришлось обращаться в суд штата. И мы знаем, с чем это связано. Большая индустрия высоких технологий, все эти деньги, которые за ней стоят, лоббирование и всё остальное. Они думают не о благополучии людей, а о своей прибыли.



Люди, которые должны бить тревогу, настолько поглощены своей ненавистью к Трампу, что упускают настоящую историю — о том, что это разрушает нашу страну. Том, вы один из немногих, кто высказывается на эту тему.



ТОМ КЁРСТИНГ: Спасибо.



Надеюсь, вы ещё придёте.



ТОМ КЁРСТИНГ: С удовольствием! Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2018 года.