Fox News: в век социальных сетей молодёжь становится жестокой толпой

Отказавшись от личного общения в пользу онлайн-переписки, современные подростки сделали опасный выбор, полагает ведущий Fox New Грег Гатфилд. По его словам, социальные сети стали местом, где легко включается психология толпы, а уязвимые подростки зачастую становятся жертвами травли.

Как показало новое исследование, подростки теперь предпочитают личному общению текстовые послания. Другие новости: вода мокрая, щенки очаровательны, а я мог бы быть манекенщиком.



Так почему же это важно? В то время как большинство подростков считают, что социальные сети делают их жизнь лучше, для тех, чьи позиции в обществе очень слабы, всё обстоит с точностью наоборот. Отчасти из-за того, с какой лёгкостью могут собираться анонимные толпы, атакующие онлайн.



Поскольку людям свойственно имитировать друг друга ради принадлежности к группе, социальные сети сейчас — это место, где непрерывно кучкуются и кого-нибудь стыдят. Когда огромное количество народа делает это одновременно, включается психология толпы. Стая гиен кричит, требуя чей-то скальп. Сильные могут с этим справиться, уязвимые — вряд ли. Проведите пять минут в Twitter, и увидите сами.



Я целиком за текстовые сообщения. Просто теперь, без контакта лицом к лицу, без уязвимости зрительного контакта уничтожать друг друга стало гораздо проще. Целое поколение становится жестокой толпой, жаждущей наказать кого-то за свои собственные грехи. Подумайте о Христе. То самое распятие должно было стать последним, после него толпа должна была остановиться. Потом появился iPhone и Twitter. Теперь мы распинаем ежедневно.



Вот мой совет родителям подростков. Я ведь эксперт! При каждой возможности показывайте им, что гнев их реален и толпа реальна, и почему помешать ей — это храбрый поступок. Уничтожение чьей-то жизни онлайн — акт малодушия, оставляющий рубцы на том, кто этим занимается. В конечном итоге, именно таким вы и будете в глазах мира — просто ещё одним трусом, вопящим: «Распни Его!»



Дата выхода в эфир 13 сентября 2018 года.