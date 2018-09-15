Fox News: в век социальных сетей молодёжь становится жестокой толпой

Отказавшись от личного общения в пользу онлайн-переписки, современные подростки сделали опасный выбор, полагает ведущий Fox New Грег Гатфилд. По его словам, социальные сети стали местом, где легко включается психология толпы, а уязвимые подростки зачастую становятся жертвами травли.
Как показало новое исследование, подростки теперь предпочитают личному общению текстовые послания. Другие новости: вода мокрая, щенки очаровательны, а я мог бы быть манекенщиком.
Так почему же это важно? В то время как большинство подростков считают, что социальные сети делают их жизнь лучше, для тех, чьи позиции в обществе очень слабы, всё обстоит с точностью наоборот. Отчасти из-за того, с какой лёгкостью могут собираться анонимные толпы, атакующие онлайн.
Поскольку людям свойственно имитировать друг друга ради принадлежности к группе, социальные сети сейчас — это место, где непрерывно кучкуются и кого-нибудь стыдят. Когда огромное количество народа делает это одновременно, включается психология толпы. Стая гиен кричит, требуя чей-то скальп. Сильные могут с этим справиться, уязвимые — вряд ли. Проведите пять минут в Twitter, и увидите сами.
Я целиком за текстовые сообщения. Просто теперь, без контакта лицом к лицу, без уязвимости зрительного контакта уничтожать друг друга стало гораздо проще. Целое поколение становится жестокой толпой, жаждущей наказать кого-то за свои собственные грехи. Подумайте о Христе. То самое распятие должно было стать последним, после него толпа должна была остановиться. Потом появился iPhone и Twitter. Теперь мы распинаем ежедневно.
Вот мой совет родителям подростков. Я ведь эксперт! При каждой возможности показывайте им, что гнев их реален и толпа реальна, и почему помешать ей — это храбрый поступок. Уничтожение чьей-то жизни онлайн — акт малодушия, оставляющий рубцы на том, кто этим занимается. В конечном итоге, именно таким вы и будете в глазах мира — просто ещё одним трусом, вопящим: «Распни Его!»
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак видит реальные шансы размещения в стране военных баз США на постоянной основе. Об этом он заявил по итогам переговоров польской-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне.
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве прокомментировал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон называет подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери.
Британское издание BBC опубликовало письмо Всемирного антидопингового агентства (WADA), адресованное Министерству спорта России, по вопросу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Бывший украинский президент Леонид Кучма и специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Киеве заявили об отсутствии альтернативы Минским соглашениям. Об этом заявила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин раскритиковал слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россия якобы преследует цель оккупировать Азовское море.
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко признаёт результативность Минских соглашений, однако считает необходимым реанимировать Будапештский меморандум и разработать новую стратегию мира в Донбассе.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова на специальность «Нефтегазовое дело».
В отношении главного врача городской клинической больницы №1 в Дагестане возбудили уголовное дело по подозрению в получении фиктивных премиальных. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением относительно решения комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому исполкому организации будет рекомендовано восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Главный тренер национальной сборной по лёгкой атлетике и вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский считает, что Россия значительно приблизится к возвращению в мировую спортивную семью в случае восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).