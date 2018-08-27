Stern: причуды Instagram — одежду покупают ради одного снимка и сразу возвращают

Раньше покупатели в целях экономии шли на хитрость и возвращали наряд в магазин, надев его один раз на вечеринку. Теперь клиенты онлайн-магазинов приобретают вещи ради снимка в соцсетях — и сразу же возвращают их продавцу, пишет немецкий журнал Stern. По данным британских исследователей, так поступает каждый десятый покупатель, причём этот трюк особенно популярен среди мужчин.

Ни для кого не секрет, что некоторые покупатели злоупотребляют возможностью возврата товара при покупке в онлайн-магазине, пишет немецкий журнал Stern. Однако новая хитрость доводит эту тенденцию до предела: каждый десятый покупатель «приобретает» вещи только для фотографии в социальных сетях — и сразу же отправляет обратно в магазин.

Тем, у кого не хватает денег на подходящий наряд для вечеринки, приходится идти на хитрость, пишет журналист издания. Распространённым уже на протяжении десятилетий трюком было вернуть костюм в магазин сразу после праздника, однако благодаря Instagram появился новый хорошо прижившийся вариант. Теперь одежду даже не покупают для того, чтобы её носить — её надевают только для того, чтобы сделать пост в социальных сетях. В первую очередь, это характерно для мужчин, отмечает немецкий журнал.

9% участников исследования признались, что покупают вещи, только чтобы сделать снимок для Instagram и других социальных сетей — а после сразу отсылают их обратно. Это удалось выяснить исследователям общественного мнения по заказу британской компании, занимающейся выпуском кредитных карт. В рамках исследования были опрошены 2002 взрослых человека в Великобритании. Среди мужчин доля тех, кто прибегает к такому методу «покупки», составила 12% — а это значительно больше, чем среди женщин, в отношении которых этот показатель составил 7%.

При этом оказалось, что описанный трюк особенно популярен не у относительно слабой в плане платёжеспособности группы пользователей от 20 до 30 лет, а преимущественно среди людей в возрасте от 35 до 44 лет, которые уже лучше устроены в жизни. Крайне важная для Instagram группа пользователей подросткового возраста в исследовании не участвовала, сообщает Stern.

В случае с возвратом только что купленных ради снимка в Instagram вещей речь идёт, главным образом, о восприятии со стороны других людей. 10% мужчин, участвовавших в исследовании, признались, что им неприятно, если их приятели дважды увидят их в одном и том же наряде. Среди женщин такой позиции придерживаются лишь 7%. Соответственно, именно мужчины тратят больше денег на одежду — имеются в виду те, кто не возвращает её в магазин, поясняет издание. Мужчины тратят на одежду около ₤114 в месяц, тогда как женщины — только ₤90. Неожиданный результат, комментирует такой вывод автор статьи.

Работа на публику в таких социальных сетях, как Instagram, при постоянно меняющемся гардеробе должна производить заметный эффект, полагает журналист. Фотографии с повседневными нарядами крайне популярны и приносят множество лайков и подписчиков, а однажды их, возможно, хватит даже для желанной карьеры законодателя мод, вещи для которого начинают присылать бесплатно. Но до тех пор приходится вкладывать средства самому. Между тем фотографии с нарядами интересны только в том случае, если регулярно появляется что-то новое. Быть застуканным в одной и той же одежде — это оплошность. В этой ситуации онлайн-магазины весьма кстати, пишет немецкий журнал.

Многие фирмы уже пытались включить быструю смену гардероба в свою деловую модель. Некоторые компании в Великобритании уже предлагают модные вещи напрокат. В Германии тоже попытались внедрить подобную систему, но, похоже, дела пошли не очень хорошо — компания, занимавшаяся прокатом модной одежды, сообщила на своём сайте о том, что берёт паузу в работе, отмечает Stern.