Stern: причуды Instagram — одежду покупают ради одного снимка и сразу возвращают
Ни для кого не секрет, что некоторые покупатели злоупотребляют возможностью возврата товара при покупке в онлайн-магазине, пишет немецкий журнал Stern. Однако новая хитрость доводит эту тенденцию до предела: каждый десятый покупатель «приобретает» вещи только для фотографии в социальных сетях — и сразу же отправляет обратно в магазин.
Тем, у кого не хватает денег на подходящий наряд для вечеринки, приходится идти на хитрость, пишет журналист издания. Распространённым уже на протяжении десятилетий трюком было вернуть костюм в магазин сразу после праздника, однако благодаря Instagram появился новый хорошо прижившийся вариант. Теперь одежду даже не покупают для того, чтобы её носить — её надевают только для того, чтобы сделать пост в социальных сетях. В первую очередь, это характерно для мужчин, отмечает немецкий журнал.
9% участников исследования признались, что покупают вещи, только чтобы сделать снимок для Instagram и других социальных сетей — а после сразу отсылают их обратно. Это удалось выяснить исследователям общественного мнения по заказу британской компании, занимающейся выпуском кредитных карт. В рамках исследования были опрошены 2002 взрослых человека в Великобритании. Среди мужчин доля тех, кто прибегает к такому методу «покупки», составила 12% — а это значительно больше, чем среди женщин, в отношении которых этот показатель составил 7%.
При этом оказалось, что описанный трюк особенно популярен не у относительно слабой в плане платёжеспособности группы пользователей от 20 до 30 лет, а преимущественно среди людей в возрасте от 35 до 44 лет, которые уже лучше устроены в жизни. Крайне важная для Instagram группа пользователей подросткового возраста в исследовании не участвовала, сообщает Stern.
В случае с возвратом только что купленных ради снимка в Instagram вещей речь идёт, главным образом, о восприятии со стороны других людей. 10% мужчин, участвовавших в исследовании, признались, что им неприятно, если их приятели дважды увидят их в одном и том же наряде. Среди женщин такой позиции придерживаются лишь 7%. Соответственно, именно мужчины тратят больше денег на одежду — имеются в виду те, кто не возвращает её в магазин, поясняет издание. Мужчины тратят на одежду около ₤114 в месяц, тогда как женщины — только ₤90. Неожиданный результат, комментирует такой вывод автор статьи.
Работа на публику в таких социальных сетях, как Instagram, при постоянно меняющемся гардеробе должна производить заметный эффект, полагает журналист. Фотографии с повседневными нарядами крайне популярны и приносят множество лайков и подписчиков, а однажды их, возможно, хватит даже для желанной карьеры законодателя мод, вещи для которого начинают присылать бесплатно. Но до тех пор приходится вкладывать средства самому. Между тем фотографии с нарядами интересны только в том случае, если регулярно появляется что-то новое. Быть застуканным в одной и той же одежде — это оплошность. В этой ситуации онлайн-магазины весьма кстати, пишет немецкий журнал.
Многие фирмы уже пытались включить быструю смену гардероба в свою деловую модель. Некоторые компании в Великобритании уже предлагают модные вещи напрокат. В Германии тоже попытались внедрить подобную систему, но, похоже, дела пошли не очень хорошо — компания, занимавшаяся прокатом модной одежды, сообщила на своём сайте о том, что берёт паузу в работе, отмечает Stern.