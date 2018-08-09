Fox News: противники Трампа призывают забанить его в Twitter

Ведущие социальные сети блокируют пользователей за «неправильные» идеи, передаёт Fox News. С цензурой уже столкнулись известные американские и британские консерваторы. Теперь противники нынешней администрации США призывают Twitter заблокировать страницу Дональда Трампа из «этических» соображений.

IT-компании играют ведущую роль в подавлении любого несогласия с левыми. За последние несколько дней Apple, Facebook, YouTube, Spotify и другие компании запретили использование своих платформ (консервативному радиоведущему. — ИноТВ) Алексу Джонсу. Кроме того, Twitter «вычистил» учётные записи некоторых либертарианцев, Instagram временно заблокировал (британского правого активиста и журналиста. — ИноТВ) Томми Робинсона, Facebook удалил якобы оскорбительную агитацию кандидата-республиканца. А сенатор-демократ Крис Мёрфи заявляет, что массовая цензура необходима для «выживания демократии». Он, наверное, не отдаёт себе отчёта в том, какая ирония заключена в этих словах.



Кто следующий? Некоторые на MSNBC говорят, что Twitter должен забанить президента!



СТЕФАНИ РУЛЕ, ведущая MSNBC: Трамп оскорбил кого-то в Twitter как минимум 487 раз! Есть ли какой-то предел, после которого Twitter скажет: «Это нарушение нашей этики! Мы вас заблокируем»?



КАРА СВИШЕР, обозреватель MSNBC: Я думаю, что, наверное, есть Рубикон, который он может пересечь, но пока не пересёк. По крайней мере в Twitter.



Ну что ж, давайте это обсудим! С нами Найджел Фарадж. Раньше он возглавлял Партию независимости Соединённого Королевства и был одним из инициаторов кампании за выход Великобритании из ЕС. Найджел, спасибо, что нашли для нас время.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, инициатор брексита: Вам спасибо.



Вот ведь в чём дело… Это уже не ново, правда? Это происходит на наших глазах уже довольно давно. Хороший пример — случай с Diamond&Silk в Facebook. Но в своей публицистической статье в USA Today вы высказываете очень интересную мысль о том, как следует относиться к этим блокировкам и нападкам на консервативные идеи в соцсетях. Расскажите нам!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Марк Цукерберг всегда заявлял, что Facebook — платформа для всех идей. Хорошо. При этом он говорит: «Я не издатель, я только даю людям возможность высказаться». Что бы вы ни думали об Алексе Джонсе и Infowars… Вы можете сказать, что этот парень немного не в себе. Но дело в том, что у него много подписчиков, у него есть мнение. Если вы верите в свободу слова, в права, защищённые первой поправкой (к конституции США. — ИноТВ), людям нельзя этого запрещать.



Я бы сказал, что, забанив Джонса и скрыто забанив ещё много людей, Facebook и другие, по сути, становятся издателями. А это значит, что, поскольку они принимают редакторские решения, с ними должно быть разрешено судиться, как с другими СМИ.



Я бы возразила. Мы ведь все ищем баланс, мы видим явную несправедливость: начиная со скрытого бана против конгрессмена и заканчивая знаменитостями с «неправильными», то есть несколько консервативными взглядами… И мы пытаемся найти формат. Особенно учитывая, что господствующие СМИ на 85 процентов либеральные…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.



И мы видим этот напор… А в социальных сетях есть наши материалы, и это даёт нам преимущество. Но Twitter объясняет свои действия тем, что эти комментарии «противоречат его стандартам». А если сделать так, что на него (Twitter. — ИноТВ) можно будет подать в суд, скажем, за клевету, разве это не создаст дополнительных трудностей для самовыражения? Не приведёт ли это к тому, что ещё больше людей окажутся забанены или временно заблокированы?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Нет! Потому что, если ваша платформа — для всех идей, то вы не издатель. В том-то и смысл. Но что пытается сделать Цукерберг и другие IT-гиганты? Они пытаются получить и то, и другое. С одной стороны, они утверждают, что не являются издателями и их нельзя судить за клевету, потому что они разрешают высказаться всем. С другой стороны, сейчас они принимают эти зловещие меры по блокировке и скрытой блокировке пользователей. Вот пример с Facebook — (консервативный видеоблог. — ИноТВ) PragerU. Я выступал для этой организации, бывал на их мероприятиях, это не…



Они молодцы! Деннис Прейгер…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: То, что они делают, просто потрясающе! Их видеоролики просматривают десятки миллионов людей! А теперь Facebook оттеснили 88 их видеороликов в конец списка, найти их очень сложно. Причём некоторые из них — подумать только! — посвящены христианству. То есть это уже ни в какие ворота не лезет.



Нам сейчас нужен билль о правах интернет-пользователей. Пусть у людей будет доступ, пусть у них будут права. А если это невозможно, то надо обязательно придать Facebook, YouTube и Twitter статус издателей, которые несут перед законом ответственность за публикуемые материалы. Как Fox News, The Wall Street Journal и все остальные.



Да.

Дата выхода в эфир 07 августа 2018 года.