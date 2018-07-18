SNJ: администрация президента против RT France — пахнуло государственной цензурой

Администрация президента Макрона отказала каналу RT France в аккредитации на саммит НАТО. Это стало очередным этапом «войны», которую Макрон затеял против российского канала, сообщается на сайте Национального профсоюза журналистов Франции. Высший совет по аудиовизуальным средствам недавно вынес RT France предупреждение, условия которого «могут коснуться практически всех французских каналов», отмечается в статье.

Это не фейк, тем более не сенсация, и уже даже не удивительно: пресс-служба администрации президента Франции отказала каналу RT France в аккредитации на саммит НАТО, который проходил 11 и 12 июля в Бельгии. Репортёр канала, подавший официальный запрос на аккредитацию 6 июня, получил отрицательный ответ 3 июля, причём в том же сообщении ему указали, что процедура аккредитации приостановлена.

Это очередной эпизод ребяческой «войны», которую ведёт президентская администрация против франкоязычной версии российского канала Russia Today — канала, который регулярно на высшем государственном уровне обвиняют в том, что он якобы является инструментом пропаганды и дезинформации. В качестве «ответного удара» по освещению тем, которые, видимо, не находят достаточно льстивыми, Эммануэль Макрон и его окружение всё активнее обрушиваются на редакцию французского канала с придирками, а порой даже с провокациями. И началось это ещё даже до того, как Макрона избрали президентом.

Так, 23 апреля 2017 года, во время первого тура президентских выборов, журналисты RT France не смогли попасть на собрание сторонников движения «Вперёд, Республика!», официально — из-за «нехватки мест». 7 мая, во время второго тура, у них это тоже не вышло.

В сентябре 2017 года, когда в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходила Генеральная ассамблея, журналистка RT France столкнулась с представителями пресс-службы президента, которые, по некоторым данным, пытались не пускать её в помещения, где проходили мероприятия с участием главы государства, — несмотря на то что аккредитация от ООН у журналистки имелась. Сверх того, заставить французских коллег взять себя в руки пришлось членам пресс-службы ООН!

18 ноября 2017 года журналистка RT France, имея аккредитацию, не смогла попасть на пресс-конференцию по итогам встречи между Макроном и (подавшим в отставку премьер-министром Ливана Саадом. — ИноТВ) Харири. Президентская пресс-служба заявила, что произошла «ошибка».

В январе во время пресс-тура Эммануэля Макрона в Италию двоих журналистов RT, имевших французские пресс-карты и к тому же получивших аккредитацию ещё в Париже, в итоге прогнали, как только они прибыли в Рим. Без объяснения причин.

Наконец, 29 мая нынешнего года журналисту RT France было отказано в доступе во внутренний двор Елисейского дворца. Жандарм, попавший на видео, которое журналист снял в связи с этим инцидентом, прямым текстом говорит о том, что ему дали «указание», а также заявляет, что «президент всё сказал чётко: если из RT — то не пускать!»

Являясь лидирующей профессиональной журналистской организацией в стране, Национальный профсоюз журналистов SNJ выражает поддержку редакции RT France, которой пришлось столкнуться с феноменом, приближающимся, по сути, к государственной цензуре и крайне далёким от тех ценностей, идеалов и «величия», которые провозглашает Эммануэль Макрон. Деятельность RT France ещё с сентября 2015 года разрешена Высшим советом по аудиовизуальным средствам (CSA), а его журналисты имеют выданные советом пресс-карты.

Российский канал оказался непосредственной мишенью объявленного президентом в январе и рассматриваемого сейчас парламентом законопроекта о борьбе с «ложной информацией», позже превратившегося в закон против «манипулирования информацией» — и, поскольку он является информационным каналом с иностранным капиталом, его вещание в случае недостаточно честного обращения с информацией сможет приостановить CSA.

А между тем этот самый CSA 28 июня этого года вынес этому же каналу предупреждение, условия которого «могут коснуться практически всех французских каналов», как пишет в своём пресс-релизе от 3 июля Центр наблюдения за этичностью информации (ODI). Это «совпадение» в глазах многих людей, наблюдающих за ситуацией, не может не подтвердить серьёзных сомнений насчёт якобы существующей независимости CSA от исполнительной власти. В своём предупреждении каналу CSA намёками порицал пророссийскую редакционную политику RT France. А может, преступление тут в оскорблении его величества Макрона?

Дата публикации 12 июля 2018 года.