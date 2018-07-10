Valeurs actuelles: борьба Макрона против фейков напоминает идеологическую цензуру

Законопроект, предложенный Эммануэлем Макроном, о борьбе против манипулирования информацией на самом деле ведёт к усилению контроля в обществе, считает французский политолог Франсуа-Бернар Юиг. В своей статье для Valeurs actuelles он отмечает, что этот закон направлен против RT и Sputnik, которые никогда не публиковали откровенно ложных новостей, но которые Макрон не любит по личным соображениям.

Рассмотрение так называемого законопроекта о фейковых новостях перенесли из-за того сопротивления, которое он вызвал, пишет в статье для Valeurs actuelles директор по научным исследованиям французского Института международных и стратегических исследований Франсуа-Бернар Юиг. Этому закону сначала вменяли в вину то, что он нарушает права и свободы, а кроме того, его невозможно применить на практике. Так, невозможно за два дня проверить, произошло ли описываемое событие на самом деле. Например, изначально утверждения вроде «у Саддама Хуссейна нет оружия массового уничтожения» или «журналиста Бабченко Россия не убивала» считались фейковыми, и лишь спустя какое-то время весь мир узнал правду.

Этот закон будет лишь способствовать распространению сомнительных новостей и убедит часть населения, что «система» всё подвергает цензуре, пишет автор статьи. Обычно сфальсифицированные новости опровергаются и публично высмеиваются, а иначе возникает вопрос, как судья может обнаружить то, что прошло мимо тысячи профессионалов и любителей поохотиться за фейками. Кроме того, автор статьи отмечает, что этот закон подразумевает, что есть лагерь правды и есть «обдурённая толпа», которая голосует неправильно, потому что верит в неправильное. В итоге в одно смешиваются вера в существование спорных теорий и фактов и нежелание исповедовать определённые «ценности».

В законе от 1881 года говорилось о «ложных новостях, сфабрикованных, сфальсифицированных или ложно приписываемых», — и эти понятия легко определить. Теперь же речь идёт о «всяком утверждении или обвинении в чём-то, лишённом возможности быть проверенным, чтобы походить на правду». В итоге получается, что речь идёт о некоем видении, которое большинством считается достойным доверия. В иные времена это называли «доминирующей идеологией», пишет автор статьи.

Этот закон также предусматривает возможность не выдавать лицензию или наказывать за пропаганду или дезинформацию иностранные СМИ. «Каждый прекрасно понял, что это направлено против Russia Today (RT) и Radio Sputnik, которые субсидируются Москвой и больше не пытаются это скрыть. Не Radio Vatican, Al Jazeera или Voice of America. Таким образом мы переходим от предполагаемой неправды (даже Libération признавала, что RT никогда не выпускал ложных новостей в строгом смысле этого слова) к направленности, к идеологическим взглядам иностранного СМИ», — пишет автор статьи. В итоге, по его словам, открывается дорога к запрещению недопустимых намерений. Например, в Индонезии за «ложные новости» можно попасть на шесть лет в тюрьму. Франции до этого, конечно, далеко, но стоит поостеречься.

Впрочем, за этим законопроектом, по словам автора статьи, стоит и личный фактор. «Эммануэль Макрон резко отреагировал на атаки Russia Today; он убеждён, что иностранные силы строили заговоры против его неумолимого подъёма», — пишет Франсуа-Бернар Юиг. По его словам, Макрон считает, что все, кто его не поддерживает, стали жертвами пропаганды, что политические баталии — это столкновение лагеря борцов за правду и лагеря популистов, которые находятся во власти своих фантазий. «Если вооружить его законом, демократическим дебатам от этого лучше не станет», — делает вывод автор статьи в Valeurs actuelles.