Le Parisien: Сальвини раскритиковал Макрона за высокомерие

Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эммануэля Макрона «высокомерным» за его равнодушие к проблемам Италии, вынужденной принимать у себя большую часть мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море. Как сообщает Le Parisien, Сальвини отметил, что не позволит Франции превратить Италию в европейский «лагерь для беженцев».
Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини резко осудил Эммануэля Макрона за «высокомерие», передаётLe Parisien.
Учитывая количество прибывающих в Италию мигрантов и средства, затрачиваемые страной на их содержание, удивительно, что «высокомерный французский президент» не считает это проблемой, заметил Сальвини. «Мы призываем его прекратить оскорбления и проиллюстрировать собственную щедрость фактами: открыть французские порты и перестать отправлять женщин, детей и мужчин в Вентимилью» *— заявил итальянский политик. Сальвини также добавил, что если Франция думает «превратить Италию в лагерь для беженцев для всей Европы, отстегнув несколько евро на чай», она глубоко заблуждается.
Фото: Le Parisien
Это заявления прозвучали на фоне инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и главы испанского правительства Педро Санчеса по созданию закрытых центров по приёму беженцев, высаживающихся на средиземноморском побережье Европы, большая часть из которых должна располагаться в Италии.
Как напоминает издание, Сальвини уже не в первый раз обрушивается на Францию с критикой. Ранее он обвинял её в «лицемерии», после того, как французские власти осудили отказ Италии принимать у себя судно «Аквариус». Кроме того, в пятницу Сальвини ответил на слова Макрона, назвавшего националистические настроения в Европе «проказой».«Может быть, мы прокажённые популисты, однако я готов выслушивать лекции от того, кто откроет свои порты. Примите у себя несколько тысяч мигрантов, а потом поговорим», — отметил Сальвини.
* Портовый город в Италии на побережье Лигурийского моря, в 7 км от границы с Францией (прим. ИноТВ)
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.