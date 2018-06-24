Le Parisien: Сальвини раскритиковал Макрона за высокомерие

Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини назвал президента Франции Эммануэля Макрона «высокомерным» за его равнодушие к проблемам Италии, вынужденной принимать у себя большую часть мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море. Как сообщает Le Parisien, Сальвини отметил, что не позволит Франции превратить Италию в европейский «лагерь для беженцев».

Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини резко осудил Эммануэля Макрона за «высокомерие», передаётLe Parisien.

Учитывая количество прибывающих в Италию мигрантов и средства, затрачиваемые страной на их содержание, удивительно, что «высокомерный французский президент» не считает это проблемой, заметил Сальвини. «Мы призываем его прекратить оскорбления и проиллюстрировать собственную щедрость фактами: открыть французские порты и перестать отправлять женщин, детей и мужчин в Вентимилью» *— заявил итальянский политик. Сальвини также добавил, что если Франция думает «превратить Италию в лагерь для беженцев для всей Европы, отстегнув несколько евро на чай», она глубоко заблуждается.

Фото: Le Parisien

Это заявления прозвучали на фоне инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и главы испанского правительства Педро Санчеса по созданию закрытых центров по приёму беженцев, высаживающихся на средиземноморском побережье Европы, большая часть из которых должна располагаться в Италии.

Как напоминает издание, Сальвини уже не в первый раз обрушивается на Францию с критикой. Ранее он обвинял её в «лицемерии», после того, как французские власти осудили отказ Италии принимать у себя судно «Аквариус». Кроме того, в пятницу Сальвини ответил на слова Макрона, назвавшего националистические настроения в Европе «проказой». «Может быть, мы прокажённые популисты, однако я готов выслушивать лекции от того, кто откроет свои порты. Примите у себя несколько тысяч мигрантов, а потом поговорим», — отметил Сальвини.

* Портовый город в Италии на побережье Лигурийского моря, в 7 км от границы с Францией (прим. ИноТВ)